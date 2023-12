O sistema de estacionamento rotativo das ruas centrais, a chamada Zona Azul de Campina Grande, deve passar por uma repaginada e funcionar de forma digital.

Nesta terça-feira (26), o superintendente da STTP, órgão responsável pelo gerenciamento do trânsito e transportes na cidade, Vitor Ribeiro, participou de uma audiência pública para apresentar o projeto de digitalização da Zona Azul.

Em entrevista, ele destacou a importância de dar cumprimento a essa demanda que já vem há algum tempo sendo solicitada.

– Temos um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público desde 2019 para fazer o cumprimento dessa ação e viemos apresentar o projeto para que no próximo ano possamos avançar, e a empresa vencedora da licitação realizar o cadastramento das entidades. Será um momento muito importante para a cidade – frisou.

Veja a entrevista em vídeo:

Vídeo: Ascom

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui