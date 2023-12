ACCG destaca importância da Zona Azul para o comércio campinense

Durante audiência pública realizada nesta terça-feira (26), na sede da Associação Comercial de Campina Grande, o presidente da entidade, Sidney Toledo, falou sobre a importância da Zona Azul para a economia local.

Conforme explicou em seu depoimento, os consumidores que vêm à área central precisam de vagas para estacionar e poder consumir no comércio.

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos do município (STTP) apresentou durante a audiência o projeto para digitalização do sistema de Zona Azul, que gerencia os estacionamentos rotativos no centro da cidade.

Para Sidney, a ação vai ajudar o comércio já que com o sistema digital trará mais facilidade, dinâmica e novos locais para que o consumidor possa vir ao centro de forma mais segura.

Confira o depoimento de Sidney Toledo em vídeo:

Vídeo: Ascom

