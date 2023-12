O Programa Tarifa Zero, recém-instalado em Campina Grande, que permite aos usuários de transporte público utilizarem o serviço de forma gratuita em determinadas datas, tem chamado atenção, principalmente, dos comerciantes do Centro, que têm se beneficiado do projeto.

O presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina e região, Rogério Gonçalves, elogiou, durante entrevista à Rádio Caturité FM, a medida adotada pela prefeitura.

Segundo ele, a ação tem impactado positivamente nas vendas de fim de ano e pode trazer mais benefícios com o aumento de frota.

– Temos visto um grande movimento no comércio. O ‘Tarifa Zero’ nos transportes tem contribuído para isso, vimos os pontos de ônibus lotados. Com o programa, as pessoas podem se deslocar ao Centro, para a feira, ao comércio em geral, por isso fazemos mais um apelo para que a STTP dê uma atenção ao transporte coletivo nos domingos, nos feriados, nas comunidades mais afastadas que dependem desse transporte – frisou.