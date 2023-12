Sindicato confirma fechamento da filial do Carrefour em Campina

O presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, José Rogério Gonçalves, lamentou o anúncio do fechamento da loja Carrefour, unidade instalada no Shopping Partage. Segundo Rogério, os funcionários foram pegos de surpresa com a notícia.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, ele disse que não há justificativa sobre crises financeiras e que por isso não era esperado o fechamento da loja.

– Os trabalhadores foram pegos de surpresa. São quase oitenta trabalhadores e a nossa preocupação enquanto sindicato é com relação aos empregos dessas pessoas. É um grande impacto, são pais e mães de família que vão ficar sem trabalho. Estamos dialogando com o setor sindical da empresa visando uma compensação para esses trabalhadores, bem como uma transferência para uma outra loja – apontou.

Veja a entrevista completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

