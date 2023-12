Semob inicia período educativo para orientar condutores em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa publicou, no Diário Oficial do Município, a medida provisória nº 40, que dispõe sobre a proibição da utilização de equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas ciclovias, ciclofaixas, largos e calçadas da orla marítima da Capital, compreendidos entre os bairros de Cabo Branco e Tambaú.

Os equipamentos autopropelidos são aqueles que se deslocam em meio terrestre com sistema de propulsão próprio.

Diante dessa medida, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) iniciou, nesta terça-feira (26), o período educativo para que as pessoas possam ter o conhecimento da Lei e seguirá até a quarta-feira (27).

A fiscalização vai ter início a partir da quinta-feira (28), com o objetivo de garantir a segurança viária e evitar sinistros de trânsito.

A medida provisória diz que fica proibida a circulação de equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas ciclovias, ciclofaixas, largos e calçadas da orla marítima de João Pessoa.

Excluem da proibição os equipamentos utilizados pelas forças de segurança, veículos de competição em uso autorizado e equipamentos destinados à locomoção de pessoas com deficiência ou com comprometimento de mobilidade.

O diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, explicou que o descumprimento desta medida pode ocasionar no pagamento de multa, bem como remoção do equipamento.

“A Semob-JP compete fiscalizar, autuar, aplicar a medida administrativa de remoção e as penalidades de multa prevista na lei, mas antes disso vamos ter um período educativo para orientar condutores e proprietários. A medida é importante considerando os sinistros ocorridos, reclames da sociedade e o aumento do fluxo de turistas e visitantes, com isso, pedimos a compreensão para que os condutores mantenham o cumprimento dessa lei e garantam a segurança viária de todos”, ressaltou o diretor.