“É a educação formando o cidadão do amanhã. Esta é uma marca do nosso governo”, atestou o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que fez um balanço das ações desempenhadas na sua sua gestão ao longo de 2023 com destaque para a área de Educação,assim como a expansão na política de inclusão social, cujo desempenho tem acompanhado de perto.

Conforme o prefeito há atualmente 3.694 alunos especiais matriculados na rede de ensino de João Pessoa, desses 1.750 são autistas, 1.132 tem deficiência intelectual, 245 com TDH, 195 com deficiência física e 108 com síndrome de down.

Segundo ele, os número vão aumentando ao longo do ano porque não há dificuldades para os pais matricularem seus filhos especiais.

Cícero afirmou ainda que a ordem é matricular e que no município há um número de 1.800 cuidadores.

”Mais gratificante do que receber um testemunho sobre a atenção das escolas municipais para com este segmento, é ouvir de uma mãe de um autista, que no final de semana o filho quer ir para a escola porque eles são tratados com carinho e respeito dos cuidadores, todos eles devidamente capacitados. Eu fico muito feliz com essa questão da inclusão”, verbalizou o gestor.

Em entrevista concedida à imprensa nesta terça-feira (26), o prefeito falou ainda sobre os investimentos massivos que tem feito em termos de tecnologia nas escolas e afirmou que poucas escolas particulares da Capital estão com esse aparato tecnológico como estão as escolas da rede pública de ensino municipal.

“Nós temos mais de 40 mil tablets fornecidos aos nossos alunos. Nós temos chromebooks, que é um dos equipamentos mais usados no mundo voltado para a educação e vários sistemas, mesinhas digitais, impressora 3D, cortadoras a laser nas sala make, nós temos sala google em todas as escolas que reestruturamos e entregamos aos alunos, colocamos ar-condicionados em todas as salas de aulas, o acesso às nossas escolas é com reconhecimento facial, além do controle de câmara nos espaços comuns das escolas” citou o prefeito.

Atualmente mais de 6 mil alunos estão aprendendo a fazer aplicativos na internet, ou seja, a Prefeitura está disponibilizando o alicerce para aqueles que têm vocação voltada para a área de tecnologia e que terão oportunidade mais à frente. Para isso também as escolas adotam o inglês no primeiro ano de ensino.

“A pessoa que está com essa informação de programador, ele pode ir atrás do primeiro emprego quando sair da escola municipal ou ir para uma escola técnica disputando o mercado porque ele vai ter conhecimento em tecnologia,além de falar inglês. Ele vai estar pronto para ter a chance de um primeiro emprego, o que anteriormente não acontecia”, atestou.