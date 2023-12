Diocese de Campina Grande remaneja padres em algumas paróquias

Em Carta Circular divulgada nesta terça-feira, o bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, comunicou remanejamento de padres em algumas paróquias.

Vejas as mudanças.

– A nomeação do Padre Ednaldo Gomes da Silva como Pároco da Paróquia de São Francisco, Cruzeiro, em Campina Grande;

– A nomeação do Padre Helton Moura dos Santos Rodrigues como Administrador Paroquial da Paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Umbuzeiro;

– A nomeação do Padre José Hermes Fernandes de Macedo como Pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, Prata, em Campina Grande;

– A nomeação do Padre Márcio Henrique Mendes Fernandes como Pároco da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Catolé, em Campina Grande;

– A nomeação do Padre Marcos da Silva Souza como Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Galante, em Campina Grande;

– A nomeação do Padre Onaldo da Costa Soares como Vigário Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Esperança;

– A nomeação do Padre Weslley Rangel Brasileiro dos Santos como Vigário Paroquial da Paróquia de São Sebastião, em Picuí.