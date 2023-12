´Folha´ destaca: UFPB aprova uso de banheiros segundo identidade de gênero

A UFPB (Universidade Federal da Paraíba) aprovou que os banheiros da universidade sejam inclusivos e sigam a identidade de gênero autodeclarada dos estudantes.

A resolução garante que o uso dos banheiros e demais espaços segregados por gênero sigam a identidade de cada um, “independentemente do que conste em seus registros civis”, disse a universidade.

A norma foi aprovada após reunião do Conselho Universitário da UFPB.

Na resolução, a universidade ainda acrescenta que cartazes informativos devem ser colocados nos ambientes públicos da UFPB com a nova diretriz.

“A Resolução assegura às pessoas travestis, transexuais, não binárias e transgêneras, o uso de banheiros e demais espaços segregados por gênero, de acordo com a identidade de gênero autodeclarada, independentemente do que conste em seus registros civis”, declarou a UFPB em resolução do conselho universitário.

*uol/folhapress