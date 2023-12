Podcast: engenheiro fala sobre o uso da queimada na agricultura

No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre o uso da queimada na agricultura.

A queimada ainda é muito usada por agricultores para a preparação do solo. Algumas vezes, as queimadas trazem prejuízos à qualidade do ar e dos ecossistemas.

A queimada libera gases que contribuem para o aquecimento global. A queima pode até favorecer, mas a longo prazo as consequências degradam o solo e eliminam a diversidade animal e vegetal.

Ouça o podcast completo: