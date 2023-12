“Tarifa Zero” estará disponível neste sábado em Campina Grande

Após registrar um fluxo bastante expressivo de passageiros no último domingo, 17, o sistema de transporte público coletivo de Campina Grande voltará a ter a chamada “Tarifa Zero” neste sábado, 23, em todas as linhas do serviço no Município, conforme já anunciado pela Prefeitura Municipal, através da STTP, em parceria com o Sitrans.

Os ônibus estarão iniciando a circulação em todas as linhas a partir das 5h, com operarão ocorrendo até as 20h. Exceto, as linhas 245, 092, 004, 044, 263 que estarão em circulação até as 22h30.

Para ter acesso ao transporte gratuito o passageiro precisa apenas apresentar o cartão Nubus. Para o passageiro que não tiver o cartão Nubus, a tarifa gratuita será liberada mediante apresentação de um documento de identificação ao motorista do ônibus.

As duas datas com gratuidade no transporte coletivo foram anunciadas pelo prefeito Bruno Cunha Lima, no dia 14 deste mês, durante uma solenidade no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, em atendimento a um pleito formulado pelos comerciantes para buscar ajudar a aquecer o movimento nas lojas e demais estabelecimentos neste final de ano.

Para o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro: “O beneficio do programa é estímulo à economia, é geração de emprego pro povo de Campina!. E, durante todo o domingo estivemos observando toda a movimentação da operação, com pequenos ajustes, garantindo o atendimento do serviço à população”, disse o dirigente.

Além das duas datas em dezembro, o programa “Tarifa Zero” se estenderá ao longo do próximo ano, com a gratuidade no transporte público coletivo de Campina Grande um sábado por mês, a partir de fevereiro. Os dias específicos deverão ser anunciados em breve.

O programa Tarifa Zero acontece a partir do diálogo também com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano do Município (Sitrans), com uma abrangência impactante para a mobilidade da população.