Podcast: Empaer-CG faz balanço das atividades em 2023

No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, Ailton Francisco, gerente regional da Empaer em Campina Grande, fez um balanço das atividades no ano de 2023.

Ele disse que este ano foi muito intenso e várias coisas aconteceram. Ele frisou que foi um ano de transição, onde mudanças ocorreram até mesmo em documentos conhecidos pelos agricultores.

O novo Caf substituiu a Daf e, de acordo com Ailton, os agricultores têm cobrado uma melhoria, pois inicialmente o preenchimento está levando muito tempo.

Ouça o podcast completo: