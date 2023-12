Diocese divulga horários das Missas de Natal e Ano Novo; confira

A Diocese de Campina Grande divulgou os horários das Missas de Natal e Ano Novo. Na catedral o Bispo Diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos preside no dia 24 pela manhã às 10h sendo a missa da liturgia do IV Domingo do Advento e à noite às 19h30 a Missa da Vigília do Natal.

Lista dos horários de Missa – Natal e Ano Novo

PARÓQUIAS DE CAMPINA GRANDE:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Catedral

Dia 24/12= IV Domingo do Advento (Preceito Dominical)

Missa às 10h (Presidência de Dom Dulcênio) e às 16h30.

19h30 – Missa da Véspera de Natal (Presidência de Dom Dulcênio)

Dia 25/12= 10h Missa de Natal (Presidência de Dom Dulcênio); às 16h30 e 19h30.

Dia 31/12= às 10h Missa (Festa da Sagrada Família)

às 19h30 Missa da Solenidade na Véspera de Santa Maria Mãe de Deus (Presidência de Dom Dulcênio)

Dia 01/01= Missa às 10h – Solenidade Maria Mãe de Deus (Presidência de Dom Dulcênio)

Capela de São Pio X

24/12 = às 18h Missa da Véspera no Natal

25/12 = às 18h Missa do Natal de Nosso Senhor

31/12 = às 18h Missa da Solenidade na Véspera de Santa Maria Mãe de Deus

01/01 = às 18h Missa da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus

– Paróquia de São João Maria Vianney e São Sebastião (Seminário Diocesano)

Dia 24/12= 08h Seminário e 10h São Sebastião, Missa do IV Domingo do Advento;

17h em São Sebastião e 19h no Seminário – Missa da Véspera do Natal

Dia 25/12= às 19h30 no Seminário e em São Sebastião, Missa de Natal

Paróquia de São Judas Tadeu (Nações)

Dia 24/12= às 09h30 Missa na Matriz – IV Domingo do Advento (Preceito Dominical); às 19h30 Missa da Véspera de Natal na matriz

Dia 25/12= Missa de Natal às 19h30 na matriz

Dia 31/12= às 09h30 17h na matriz

Dia 01/01= às 19h30 na matriz

Paróquia de São José (José Pinheiro)

Dia 24/12= às 07h na Matriz, Missa do IV Domingo do Advento (Preceito Dominical); às 20h na Matriz e na Comunidade S. Francisco, Missa da Véspera do Natal

Dia 25/12= às 19h Missa solene do Natal na Matriz.

Dia 31/12= às 07h Missa na Matriz (Festa da Sagrada Família);

às 20h na Matriz e na Comunidade S. Francisco Missa da Véspera da Solenidade Maria, Mãe de Deus.

Dia 01/01= às 19h Missa da Solenidade Maria, Mãe de Deus

– Paróquia de Santo Antônio (Santo Antônio)

Dia 24/12= às 07h e 09h – IV Domingo do Advento (Preceito Dominical);

19h – às 19h Missa da véspera de Natal na Matriz;

Dia 25/12= às 19h Missa de Natal na Matriz;

Dia 31/12= às 19h Missa na Matriz (véspera da Solenidade Maria, Mãe de Deus);

Dia 01/01= às 19h Missa na Matriz (Solenidade Maria, Mãe de Deus).

– Paróquia do Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus (Monte Castelo)

Dia 24/12= às 07h na Matriz, às 10h na capela de N. S. do Perpétuo Socorro, missa do 4° domingo do Advento

Às 19h30 na Matriz – Vigília de Natal

Dia 25/12= às 9h e às 19h30 Missa na Matriz;

Às 17h Missa na Comunidade do Chã do Marinho.

Dia 31/12= às 7h Missa na Matriz (Festa da Sagrada Família) e às 19h30 Missa da Vigília de N. Senhora, Mãe de Deus e Rainha da Paz.

Dia 01/01= Às 19h30 na Matriz – Missa de Santa Maria mãe de Deus, Rainha da Paz.

– Paróquia de Santa Teresinha (Massaranduba-PB)

Dia 24/12= às 19h30 na Matriz, Missa da Véspera do Natal;

Dia 25/12= às 09h e 19h30 na Matriz, Missa Solene do Natal.

Paróquias da Forania cidade Norte:

– Paróquia de Nossa Senhora de Fátima (Palmeira)

Dia 24/12= às 17h Missa na Capela de São Pedro e São Paulo (Cuités);

às 19h – missa na Igreja do Senhor do Bonfim (Jenipapo);

às 19h30 – Missa Na Matriz e na capela de Santa Luzia

Dia 25/12= às 17h na Matriz.

Dia 31/12= às 07h e 19h30 na Matriz;

Às 09h nas Capelas do Senhor do Bonfim (Jenipapo) e S. Pedro e S. Paulo (Cuités);

Às 19h30 Santa Luzia (Universitário)

Dia 01/01= às 17h na Matriz e às 19h na Virgem dos Pobres (Araxá)

– Santuário da Divina Misericórdia (Cuités)

Dia 24/12= às 10h30 e 15h Santa Missa

Dia 25/12= Santa Missa às 15h

Dia 31/12= às 10h30 e 15h Santa Missa

– Paróquia de São Francisco de Assis (Convento da Conceição)

Dia 24/12= Às 06h e 09h, no convento, Missa do IV Domingo do Tempo do Advento

Missa às 19h, no Convento

Dia 25/12= Missa às 09h, no Convento

– Paróquia de Nossa Senhora do Rosário – (Bairro da Prata)

Dia 24/12= às 07h30 no Rosário; às 09h30 na Guia e às 11h na Rainha da Paz – Missa do IV Domingo do Tempo do Advento.

Às 16h30 e às 19h30 na Matriz do Rosário – Missa da Véspera do Natal

Dia 25/12= às 16h30 e às 19h30 na Matriz do Rosário – Missa do Natal;

17h Missa no João Moura.

Dia 31/12= às 7h30, no Rosário, às 9h30 na Guia e às 11h na Rainha da Paz, Missa ( Festa da Sagrada Família);

às 16h30 e às 19h30 na Matriz do Rosário, Missa na Véspera da Solenidade de Maria, Mãe de Deus

Dia 01/01= Às 16h30 e 19h30, Missa no Rosário

às 17h Missa no João Moura.

– Paróquia de São Cristóvão (Centenário)

Dia 24/12= às 08h e 11h na Matriz, missa do IV Domingo do Tempo do Advento;

às 19h30 Missa da véspera do Natal do Senhor

Dia 25/12= às 08h e 19h30 na Matriz, Missa do Natal

– Paróquia de Santa Rosa de Lima (Santa Rosa)

Dia 24/12= às 7h na Matriz, às 10h na capela de S. Pedro e S. Paulo, Missa do IV Domingo do Tempo do Advento;

Às 17h30 na capela de São João Batista e às 19h30 na Matriz, missa da Vigília do Natal.

Dia 25/12= às 08h na capela S.Pedro e S.Paulo (Missa da Aurora);

às 10h e 19h30 – Missa na Matriz; às 17h Missa na capela de N. Sra da Vitória e às 18h Missa na capela de S. João Batista.

Dia 31/12= às 7h e às 19h30 Missa na Matriz;

Às 10h Missa na capela deDe São Pedro e São Paulo;

Às 17h30 Missa na Com. De São João Batista

Dia 01/01= às 10h Missa na em São Pedro e São Paulo;

às 12h e às 19h30 Missa na Matriz; às 17h30 Missa na comunidade S. J. Batista.

Paróquias da Forania cidade Oeste:

– Paróquia e Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Bodocongó)

Dia 24/12= às 19h Missa no Santuário e em São Sebastião.

Dia 25/12= às 17h Missa na capela do Espírito Santo e em Santo Afonso;

às 19h30 Missa no Santuário e na capela da Purificação.

– Paróquia de São José (Distrito de São José da Mata)

Dia 24/12= Missa na Matriz às 19h30

Dia 25/12= Missa na Matriz às 19h30

Dia 31/12= Missa na Matriz às 19h30

Dia 01/01= Missa na Matriz às 19h30

– Paróquia de São Pedro (Severino Cabral)

Dia 24/12= Às 7h e às 9h30, Missa na Matriz do IV Domingo do Advento;

às 19h30 Missa da Véspera do Natal.

Dia 25/12= às 9h30 e 19h30 missa na matriz.

– Paróquia de Jesus Libertador (Malvinas)

Dia 24/12= 8h Matriz, 10h Santo Antônio, Missa do IV Domingo do Tempo do Advento;

Às 19h00 na Matriz Missa da Noite de Natal

Dia 25/12= 8h e 19h30 Missa na Matriz

10h Missa em Santo Antônio

Dia 31/12= às 19h Missa na Matriz.

Dia 01/01= às 17h00 Missa em N. Sra. Das Dores e às 19h na Matriz

– Paróquia da Sagrada Família (Rocha Cavalcante)

Dia 24/12= Às 8h na Matriz e 10h em São Francisco, Missa do IV Domingo do Tempo do Advento;

Às 16h em São João Batista, às 18h em Aparecida e às 19h30 na Matriz Missa da véspera de Natal.

Dia 25/12= às 17h em São Francisco e às 19h30 na Matriz, Missa de Natal.

– Paróquia de Nossa Senhora Aparecida (Presidente Médice)

Dia 24/12= às 19h Missa na Matriz, Comunidades Divina Misericórdia, Sto Antonio e N. Sra das Dores

Dia 25/12= às 17h Missa na Comunidade de N. Sra de Fátima;

às 19h Missa na Matriz, e nas comunidades de Jesus Ressuscitado e Divina Providência

– Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Acácio Figueiredo – Catingueira)

Dia 24/12= Missa na Matriz às 19h30

Dia 25/12= Missa na Matriz às 19h30

Dia 31/12= Missa na Matriz às 19h30

Dia 01/01= Missa na Matriz às 19h30

– Paróquia de Nossa Senhora das Dores e São Lucas (Estreito)

Dia 24/12= às 8h30 missa na Capela de São Geraldo;

às 16h Missa na igreja de São Lucas; às 19h missa na Matriz

Dia 25/12= às 17h Missa na Matriz e às 19h30 Missa na Pracinha do Portal, comunidade de São José Operário

Dia 31/12= às 08h Missa na Igreja de São Lucas;

às 10h Missa na Matriz e às 16h missa na Capela de São Benedito.

Dia 01/01= às 19h Missa na Matriz de Nossa Senhora das Dores

Paróquias da Forania cidade Sul:

– Paróquia de Nossa Senhora das Graças (Liberdade)

Dia 24/12= às 07h e às 10h30 na Matriz, Missa do IV Domingo do Tempo do Advento;

Às 17h e 19h30 na Matriz Missa da Véspera de Natal;

Às 17h na capela de São Paulo e às 19h30 no Espírito Santo Missa da Véspera de Natal.

Dia 25/12= às 10h30 e 19h na Matriz Missa do Natal

– Paróquia de São Francisco (Cruzeiro)

Dia 24/12= às 08h na Matriz, às 10h em Santa Clara e às 17h em Santo Agostinho, Missa do IV Domingo do Advento;

Às 19h Missa da véspera de Natal na Matriz.

Dia 25/12= – às 10h na capela de Santa Clara, às 17h em Santo Agostinho e às 19h na Matriz Missa de Natal.

Dia 31/12= às 08h e 19h Missa na Matriz;

Às 10h Missa em Santa Clara e às 17h Missa em Santo Agostinho

Dia 01/01= às 19h Missa na Matriz

– Paróquia e Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Catolé)

Dia 24/12= às 07h missa na Igreja do Carmo, às 09h Missa na Matriz (Santuário) e na Sagrada Família;

Às 18h Missa no São Vicente de Paulo; às 19h30 Missa na Matriz (Santuário) e em N Sra de Lourdes

Dia 25/12= às 17h Missa em São Vicente de Paulo e na Matriz (Santuário) e às 19h30 Missa em N. Sra de Lourdes.

– Paróquia da Santíssima Trindade (Catolé)

Dia 24/12= às 07h30 Capela de N. Sra Aparecida; às 09h e 11h na Matriz Missa do IV Domingo do Advento

Às 17h30 na Capela de São José, Missa da vigília de Natal e na Matriz às 19h30.

Dia 25/12= às 19h30 Missa de Natal na Matriz

– Paróquia de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima (Aluízio Campos)

Dia 24/12= às 09h na Lourdinas e às 11h na Matriz, Missa do IV Domingo do Advento

Às 17h na Matriz, missa da Véspera de Natal.

Dia 25/12= às 09h Missa de Natal nas Lourdinas

às 11h e às 16h Missa na Matriz.

Dia 31/12= às 09h na Lourdinas e às 11h na Matriz, Missa da Festa da Sagrada Família

Às 17h na Matriz, Missa da Véspera da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus

Dia 01/01= às 9h Missa nas Lourdinas

às 11h e às 19h Missa na Matriz.

– Paróquia da Imaculada Conceição (Ligeiro)

Dia 24/12= às 17h30 missa na comunidade São José

Às 19h30 Missa na Matriz e na Comunidade São João Bosco

Dia 25/12= às 17h30 Missa em Nossa Senhora das Dores

Às 19h30 Missa na São Francisco e em Nossa Senhora Aparecida

Dia 31/12= às 17h30 Missa em Nossa Senhora das Dores

Às 19h30 missa na Matriz e em Nossa Senhora Aparecida

Dia 01/01= às 17h30 Missa na capela de São José

às 19h30 em Santa Maria Goretti e em São João Bosco

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Distrito de Galante)

Dia 24/12= às 8h na Matriz Missa do IV Domingo do Tempo do Advento;

às 20h Missa da Vigília do Natal

Dia 25/12= Às 19h30 Missa na Matriz

Dia 31/12= 08h e 20h Missa na Matriz

Dia 01/01= às 19h30 Missa na Matriz.

FAZENDA DO SOL

Dia 24/12= às 11h Missa do IV Domingo do Tempo do Advento

às 18h Missa da Vigília de Natal

Dia 25/12= às 11h Missa de Natal

Dia 31/12= às 11h Missa dominical Festa da Sagrada Família;

Dia 01/01= às 11h Missa da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus

PARÓQUIAS DAS DEMAIS CIDADES:

Paróquias da Forania Agreste I:

– Paróquia de Nossa Senhora da Guia (Queimadas-PB)

Dia 24/12= às 19h30 Missa na Matriz

Dia 25/12= às 19h30 Missa na Matriz

31/12= às 19h30 Missa na Matriz

01/01= às 19h30 Missa na Matriz

– Paróquia de São Pedro e São Paulo (Queimadas-PB)

24/12= Às 19h30 Missa na Matriz

25/12: Às 09h Missa na Matriz

31/12= às 19h30 Missa na Matriz

01/01= Às 19h30 Missa na Matriz

– Paróquia de São João Batista (Fagundes-PB)

Dia 24/12= às 10h na Matriz, Missa do IV Domingo do Advento;

Às 20h Missa na Matriz da Vigília do Natal

Dia 25/12= às 19h na Matriz, missa do Natal

– Paróquia de Nossa Senhora do Desterro (Boqueirão-PB)

Dia 24/12= às 8h na Matriz e no Bairro Novo; às 10h em Pedra Branca em Maniçoba, Missa do IV Domingo do Tempo do Advento.

Às 19h30 Missa em Taboado de Cima e às 20h Missa na Matriz.

Dia 25/12= às 10h Missa na Matriz e no Marinho; às 17h30 Procissão e Missa em Taboado de Cima; e às 19h30 Missa na Matriz.

Caturité

Dia 24/12= Missa às 16h

Dia 25/12= Missa às 16h

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São Bento (Cabaceiras-PB)

Dia 24/12= Missa na Matriz às 19h30

São Domingos-PB

Dia 24/12= Missa em São Domingos às 17h

– Paróquia de São Joaquim e Santa Ana (Barra de Santana-PB)

Dia 24/12= às 20h Missa na Matriz

Dia 25/12= às 19h30 Missa na Matriz

Riacho de Santo Antônio-PB

Dia 24/12= Missa às 17h30

Dia 25/12= Missa às 17h

– Paróquia de São Miguel Arcanjo (Barra de São Miguel-PB)

Dia 24/12= às 09h (IV Domingo do Advento) e 18h Missa na Matriz

Dia 25/12= às 8h Missa na Capela de N. S. do Perpétuo Socorro/ Floresta;

Às 10h – Missa na Capela de São João Batista/ Riacho Fundo e às 18h Missa na Matriz.

Dia 31/12= às 09h e às 19h30 Missa na Matriz.

Dia 01/01= às 09h Missa na Matriz; às 17h na Capela de N. S. do Perpétuo Socorro/ Floresta; e às 19h30 – Capela de São João Batista/ Riacho Fundo

Paróquias da Forania Agreste II:

– Paróquia de São José (Alcantil-PB)

Dia 24/12= às 8h na Matriz e às 10h na Lagoa do Jucá, Missa do IV Domingo do Tempo do Advento;

Às 22h na Matriz de São José, Missa da Vigília de Natal.

Dia 25/12= às 09h Missa na Lagoa do Jucá e às 19h30 Missa na Matriz de São José

Dia 31/12= às 10h Missa na Lagoa do Jucá e às 19h30 missa na Matriz de São José

Dia 01/01= às 19h30 Missa na Matriz de São José

– Paróquia dos Mártires São Severino e Santa Cecília (Santa Cecília-PB)

Dia 24/12= Missa às 19h na Matriz

Dia 25/12= às 07h na capela de N Sra da Conceição – Distrito de Samambaia e às 11h na capela de N Sra da Guia – Sítio Boi Seco, Missa de Natal.

Às 16h30 Missa de Natal na Matriz

Dia 31/12= às 22h30 na Matriz

Dia 01/01= às 16h30 na Matriz.

– Paróquia de Nossa Senhora do Rosário (Aroeiras-PB)

Dia 24/12= às 06h e 08h na Matriz, Missa do IV Domingo do Tempo do Advento;

Às 17h Missa da Vigília de Natal

Dia 25/12= Missa às 19h30 na Matriz

Dia 31/12= 06h, 08h e 17h Missa na Matriz.

Dia 01/01=

Gado Bravo-PB

Dia 24/12= às 17h missa do IV Domingo do Advento

Dia 25/12= às 19h Missa do Natal

Dia 31/12= às 17h Missa na Igreja de São José

– Paróquia de Nossa Senhora das Dores (Natuba-PB)

Dia 24/12= às 08h Missa do IV Domingo do Advento e às 19h30 Missa da Vigília do Natal, na matriz.

Dia 25/12= às 10h missa na capela de N. S. da Conceição no distrito de Pirauá;

Às 16h Missa na capela de N. S. das Graças no Sítio Cacimba Cercada e ás 19h30 Missa na Matriz

Dia 31/12= Missa às 9h30h na Igreja Matriz

Dia 01/01= às 10h Missa na Capela de N. S. Da Conceição no distrito de Pirauá e às 19h30 Missa na Matriz.

– Paróquia de Nossa Senhora do Livramento (Umbuzeiro-PB)

Dia 24/12= às 19h30 Missa na Matriz

Dia 25/12= às 19h30 Missa na Matriz

Dia 31/12= às 22h Missa na Matriz

Dia 01/01= às 19h30 Missa na Matriz

Paróquias da Forania Brejo:

– Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Lagoa Seca-PB)

Dia 24/12= às 07h, 09h na Matriz, missa do IV Domingo do Advento e às 19h Missa da Vigília de Natal

Dia 25/12= às 19h na Matriz Missa de Natal

Dia 31/12= às 07h, 9h e 19h Missas na Matriz.

Dia 01/01= às 19h Missa na Matriz

– Paróquia de Santa Ana (Alagoa Nova-PB)

Dia 24/12= às 16h30 Missa da Vigília de Natal no Sítio Geraldo;

Às 19h Missa da noite de Natal, na Matriz, em Matinhas-PB e em São Tomé

Dia 25/12= às 08h e às 19h30 Missa na Matriz;

às 10h Missa em Matinhas-PB e em São Tomé

– Paróquia de São Sebastião (Lagoa de Roça-PB)

Dia 24/12= às 07h na Matriz Missa do IV Domingo do Tempo do Advento; às 19h Missa da Vigília do Natal

Dia 25/12= às 19h Missa do Natal

Dia 31/12= Missa às 7h e 19h na Matriz;

Dia 01/01= Missa às 19h na Matriz.

– Paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho (Esperança-PB)

Dia 24/12= às 07h e 09h na Matriz; às 10h na Comunidade São Pedro, e às 19h30 na Comunidade de Aparecida, Missa do IV Domingo do Advento;

Às 20h na Matriz Missa da Vigília de Natal

Dia 25/12= às 19h na Matriz, Missa de Natal.

– Paróquia de São José (Areial-PB)

Dia 24/12= às 19h30 na Matriz;

Dia 25/12= às 8h30 e 19h30 na Matriz.

– Paróquia de São José (Montadas-PB)

Dia 24/12= às 07h30 na Matriz Missa do IV Domingo do Advento e às 19h Missa da Vigília do Natal.

Dia 25/12= às 19h na Matriz

Dia 31/12= às 19h na Matriz

Dia 01/01= às 07h30 e às 19h na Matriz.

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Pocinhos-PB)

Dia 24/12= às 8h na Matriz, missa do IV Domingo do Advento

Às 19h30 na Matriz e no sitio Arruda Missa da Vigília do Natal

Dia 25/12= às 19h30 Na Matriz e no Distrito de Nazaré, Missa de Natal

– Paróquia de Nossa Senhora do Carmo (Puxinanã-PB)

Dia 24/12= às 09h na Matriz, Missa do IV Domingo do Advento e às 19h30 missa da Vigília do Natal

Dia 25/12= às 19h30 na Matriz, Missa do Natal

Dia 31/12= às 09h e às 19h30 na Matriz.

Paróquias da Forania Cariri I:

– Paróquia do Bom Jesus dos Martírios (Boa Vista-PB)

Dia 24/12= 08h Missa do IV Domingo do Advento e 19h Missa da Vigília do Natal na Matriz

Dia 25/12= 8h e 19h igreja Matriz

Dia 31/12= 08h e 19h igreja Matriz

Dia 01/01= 19h igreja Matriz

– Paróquia de São Sebastião (Gurjão-PB)

Dia 24/12= às 19h30 Missa na Matriz

Dia 25/12= às 19h30 Missa na Matriz

Dia 31/12= às 19h30 Missa na Matriz

Dia 01/01= às 19h30 Missa na Matriz

– Paróquia e Santuário de Nossa Senhora dos Milagres (São João do Cariri-PB)

Dia 24/12= às 8h e às 19h30 Missa no Santuário

Dia 25/12= às 10h Missa no Santuário

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Serra Branca-PB)

Dia 24/12= Missa na Matriz às 7h, 10h, 19h 17h

Dia 25/12= Missa na Matriz às 10h, 17h e 19h

Dia 31/12= Missa na Matriz 7h, 10h, 17h, 19h e 22h

Dia 01/01= Missa na Matriz às 10h, 17h e às 19h

Coxixola

Dia 24/12= Missa às 19h

Dia 25/12= Missa às 17h

Dia 31/12= Missa às 19h

Dia 01/01= Missa às 17h

– Paróquia de São Pedro (Caraúbas-PB e Congo-PB)

Dia 24/12= 20h na Igreja Matriz de São Pedro em Caraúbas e na Igreja de Santa Ana no Congo

Dia 25/12= 17h na Capela de N. Sra. do Desterro;

19h30 na Igreja Matriz de São Pedro em Caraúbas e na Igreja de Santa Ana no Congo

Dia 31/12= 10h na Capela de N. Sra. do Desterro;

19h30 na Igreja de Santa Ana no Congo; 22h na Igreja Matriz de São Pedro em Caraúbas

Dia 01/01= 17h na Igreja de Santa Ana no Congo;

19h30min na Igreja Matriz de São Pedro em Caraúbas

– Paróquia de Nossa Senhora das Dores (São José dos Cordeiros-PB)

Dia 24/12= às 08h missa na Igreja São José e às 20h na Igreja Matriz;

Dia 25/12= às 19h30 na Igreja Matriz.

Dia 31/12= às 23h na Igreja Matriz;

Dia 01/01= 19h30 na Igreja Matriz.

– Paróquia de São José (Parari-PB)

Dia 24/12= Às 20h Santa Mossa Vigília de Natal na Igreja Matriz de São José

Dia 25/12= Às 17h Missa de Natal na Igreja Matriz de São José

Dia 30/12= Às 19h Santa Missa da Sagrada Família na Igreja Matriz

Dia 01/01= Às 19h Missa Solenidade Maria Mãe de Deus na Igreja Matriz

– Área Pastoral do Sagrado Coração de Jesus e Santo André (Santo André-PB)

Dia 24/12= Às 18h Santa Missa Vigília de Natal na Igreja.

Dia 25/12= às 19h30 Missa de Natal na Igreja Matriz

Dia 31/12= às 10h Santa Missa da Sagrada Família na Igreja Matriz

Dia 02/01= às 19h Santa Missa na Igreja Matriz

Paróquias da Forania Cariri II:

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Sumé-PB)

Dia 24/12= 21H Missa na Matriz

Dia 25/12= 07h45 e 19h30 Missa na Matriz

Dia 31/12= 22h30 Missa na Igreja Matriz

Dia 01/01= 08H e 19H30 Missa na Igreja Matriz

– Paróquia de Nossa Senhora do Rosário (Prata-PB)

Dia 24/12= às 17h na Matriz

Dia 25/12= às 19h30 na Matriz

Dia 31/12= às 19h30 na Matriz

Dia 01/01= às 19h30 na Matriz

Ouro Velho-PB

Dia 24/12= Missa às 09h30

Dia 25/12= Missa às 17h

Dia 31/12= Missa às 09h30

Dia 01/01= Missa às 09h30

Amparo-PB

Dia 24/12= Missa às 17h

Dia 25/12= Celebração às 17h

Dia 31/12= Missa às 17h

Dia 01/01= Missa às 17h

– Paróquia de São José (Camalaú-PB)

Dia 24/12= 17H30 Missa em São João do Tigre e às 20h – Missa na Matriz

Dia 25/12= 10h – Missa em pindurão; 17H30 Missa em São João do Tigre-PB; e às 19h30 – Missa na Matriz

Dia 31/12= 08h e 20h Missa na Igreja Matriz e às 17h30 Missa em São João do Tigre

Dia 01/01= 17h30 Missa em São João do Tigre e às 19h30- Missa na Igreja Matriz

– Paróquia de Nossa das Dores (Monteiro-PB)

Dia 24/12= às 07h na Matriz e às 09h em Santo Antonio, missa do IV Domingo do Tempo do Advento.

Às 16h30 na comunidade Varzea Limpa Missa da Vigília de Natal e às 19h30 Missa na Matriz.

Dia 25/12= Missa às 19h30 na Matriz e na Vila Popular

– Paróquia de São Sebastião (São Sebastião do Umbuzeiro-PB)

Dia 24/12= às 17h- Missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, Zabelê- PB;

às 19h- Missa na Igreja Matriz, São Sebastião do Umbuzeiro-PB.

Dia 25/12= 10h- Missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, Zabelê-PB;

17h- Missa na Igreja Matriz, São Sebastião do Umbuzeiro-PB.

Dia 31/12= 10h- Missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, Zabelê-PB;

17h- Missa na Igreja Matriz, São Sebastião do Umbuzeiro-PB.

Dia 01/01= às 17h- Missa na Igreja Matriz, São Sebastião do Umbuzeiro-PB;

19h- Missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, Zabelê-PB.

Paróquias da Forania Curimataú:

– Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e Santa Rosa de Lima (Barra de Santa Rosa-PB)

Dia 24/12= às 8h na Matriz Missa do IV Domingo do Advento; às 20h Missa da Vigília do Natal;

Dia 25/12= às 08h na Capela de São Francisco; às 10 no Distrito Telha e às 19h30 na Matriz, Missa do Natal.

Dia 31/12= às 08h e 22h Missa na Matriz;

às 10h Missa no Sítio Santa Rosa

Dia 01/01= às 10h Missa no Distrito Telha e às 19h30 na Igreja Matriz

Damião-PB

Dia 24/12= às 18h – Noite de Natal

Dia 25/12= às 17h Santa Missa de Natal

Dia 31/12= às 19h30 Santa Missa

Dia 01/01= às 17h Santa Missa

– Paróquia de Nossa Senhora do Desterro (Baraúna-PB e Sossego-PB)

Dia 24/12= às 17h Missa da Vigília de Natal na Cisplatina;

às 21h Missa do Galo na Matriz.

Dia 25/12= às 8h Missa no Sítio do Mendes

às 19h30 Missa na Matriz

Sossego

Dia 24/12= às 19h Missa da Noite de Natal

Dia 25/12= às 17h Missa de Natal

– Paróquia de Nossa Senhora das Mêrces (Cuité-PB)

Dia 24/12= às 9h missa na Matriz; às 10h Missa em Santo Antonio; às 18h Missa em São João Batista e na capela da Imaculada Conceição; às 20h Missa na Comunidade de São José.

Às 20h Vigília de Natal na Matriz.

Dia 25/12= às 19h30 na Matriz e em São José

Dia 31/12= às 09h e 22h30 Missa na Matriz;

às 10h Comunidade Santo Antonio e às 19h30 Comunidade São José.

– Paróquia de São Severino Bispo (Nova Floresta-PB)

Dia 24/12= às 16h missa nos Brandões e às 19h30 Missa na Matriz

Dia 25/12= 09h e 19h30 Missa na Matriz; às 10 Missa na vila e 16h nos Brandões

– Paróquia de São Sebastião (Picuí-PB)

Dia 24/12= 07h na Matriz Missa do IV Domingo do Advento e às 22h Missa da Vigília do Natal

Dia 25/12= às 19h30 na Matriz

Frei Martinho

Dia 24/12= 10h Missa do IV Domingo do Advento e às 19h30 Missa da Vigília do Natal

Dia 25/12= 10h Missa de Natal

Paróquias da Forania Sericar:

– Paróquia de Santa Ana (Soledade-PB)

Dia 24/12= às 8h na Matriz Missa do IV Domingo do Advento e às 19h30 Missa da Vigília do Natal;

Às 19h Missa da Vigília de Natal no Distrito de Bonsucesso.

Dia 25/12= às 8h e 19h30 Missa na Matriz

– Paróquia de São Sebastião (Olivedos-PB)

Dia 24/12= às 9h na Matriz Santa Missa do IV Domingo do Advento e às 19h Missa da Véspera de Natal.

Às 17h em Santa Ana Missa da Véspera de Natal

Dia 25/12= às 17h30 – Missa de Natal na Igreja Matriz, sem seguida às 19h30 Cantata Natalina

– Paróquia de São José (Juazeirinho-PB)

Dia 24/12= às 20h30 Missa da Vigília de Natal

Dia 25/12= às 19h Missa na Matriz

Tenório-PB

Dia 24/12= Missa às 19h30

Dia 25/12= Missa às 19h

Distrito de Ipueiras

Dia 24/12= Missa às 18h

Dia 25/12= Missa às 16h30

– Paróquia de São Severino Bispo e São Vicente Ferrer (Cubati-PB)

Dia 24/12= na Matriz às 07h30 Missa do IV Domingo do Advento e às 20h30 Missa da Vigília de Natal

Dia 25/12= às 8h Missa de natal na Matriz e às 19h00 Missa de Natal em Seridó

São Vicente-PB

Dia 24/12= às 09h30 Missa do IV Domingo do Advento e às 18h Missa da Vigília de Natal

Dia 25/12= às 10h Missa de Natal

– Paróquia de Nossa Senhora da Luz (Pedra Lavrada-PB)

Dia 24/12= às 20h na Matriz;

Dia 25/12= às 19h30 na Matriz.

Nova Palmeira

Dia 24/12= Missa da véspera de natal às 18h

Dia 25/12= Missa de Natal às 17h