Nesta sexta-feira, 22, a Vila do Artesão comemora um marco significativo em sua trajetória, celebrando 13 anos de existência. Para marcar essa data especial, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), em parceria com os permissionários daquele local, organizará uma confraternização entre os artesãos, das 15h às 17h. O evento contará com a presença da primeira-dama do município, Juliana Cunha Lima, e será encerrado com a chegada do Papai Noel às 18h.

A celebração não apenas comemora o aniversário da Vila do Artesão, mas também marca o encerramento da programação natalina, uma inclusão inédita na agenda oficial do Natal Iluminado promovido pela Prefeitura de Campina Grande.

O presidente da Amde, Luís Artur, ressalta a importância dessa celebração e o crescimento da Vila do Artesão ao longo dos anos. “A história da Vila do Artesão mudou significativamente nos últimos treze anos, impulsionada pela qualidade excepcional dos nossos artesãos, que transformaram o artesanato local em referência nacional”, ponderou.

Luís Artur destaca ainda que as ações planejadas e as parcerias consolidadas pela Amde foram fundamentais para elevar o nível e a qualidade da Vila do Artesão, tornando-a uma referência em artesanato e cultura nordestina em todo o país. “Os treinamentos contínuos e a capacitação envolvendo todos resultaram no sucesso que a Vila do Artesão é hoje, uma parada obrigatória para turistas durante todo o ano”, ressalta.

Fundada em dezembro de 2010, a Vila do Artesão já se consolidou como um espaço público essencial para a valorização da cultura nordestina. Com 77 chalés, nos quais aproximadamente 200 artesãos produzem, expõem e vendem peças de diversas tipologias. A Vila do Artesão também oferece um primoroso e diversificado cardápio regional na praça de alimentação. Com entrada e estacionamento gratuitos, a Vila do Artesão está aberta ao longo do ano, de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h, e neste mês, está totalmente decorada e imersa no clima natalino, de portas abertas para os visitantes.