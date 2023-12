O governador João Azevêdo inaugurou, nesta sexta-feira (22), a implantação e pavimentação do Arco Metropolitano de Campina Grande, a maior obra de mobilidade urbana realizada na cidade nos últimos anos, que recebeu investimentos de R$ 48 milhões de recursos próprios do estado. Com uma extensão de 6 km, o trecho interliga diretamente as rodovias BR-230, BR-104 e PB-095.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual também anunciou a realização de projeto para a execução de mais uma grande obra de mobilidade urbana na cidade, ligando a Avenida Floriano Peixoto ao Arco Metropolitano.

João Azevêdo ressaltou, na ocasião, os investimentos superiores a R$ 1,5 bilhão na Rainha da Borborema e a importância da obra do Arco Metropolitano para o desenvolvimento econômico da cidade e região.

“Essa obra beneficia os motoristas que vão para o Brejo e Curimataú e também a mobilidade urbana dentro de Campina Grande porque a partir do momento que se tira uma boa quantidade de veículos de dentro da cidade, principalmente, carros pesados, alivia o trânsito. Além disso, ela também tem uma importância para o Centro de Convenções, que irá gerar um fluxo de veículos por conta dos eventos que lá serão realizados e celebramos neste Natal a chegada desse investimento na Rainha da Borborema, demonstrando o nosso compromisso e respeito com o município”, frisou.

O vice-governador Lucas Ribeiro salientou a importância da obra para o desenvolvimento da região.

“Esse é um momento ímpar e agradeço, em nome de Campina Grande, por esse presente às vesperas de Natal que vai fazer a diferença não só na cidade, mas na Região Metropolitana e se configura como a maior obra de mobilidade urbana dos últimos tempos”, pontuou.

O secretário de estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, evidenciou a execução de obras estruturantes do governo devido à gestão fiscal equilibrada.

“Nós temos um programa rodoviário de R$ 2,5 bilhões que contempla travessias urbanas, pavimentações, ligação de regiões, graças à capacidade de gestão do governador que faz a melhor gestão fiscal, que permite grandes investimentos, e o Arco é uma importante obra de mobilidade para Campina Grande e de toda a região, facilitando o acesso de quem vai para municípios como Cuité, Esperança, Remígio, Picuí, que não terá mais necessidade de enfrentar o trânsito urbano da cidade.”, sustentou.

O deputado federal Gervásio Maia celebrou a concretização de um sonho realizado pelo governador João Azevêdo.

“Hoje é um dia feliz porque celebramos a entrega de resultados e melhorias à população em virtude de uma gestão que é modelo de eficiência, equilibrada financeiramente que permite a construção do Centro de Convenções, do Arco Metropolitano que tem um alcance extraordinário, fazendo da Paraíba um lugar cada vez melhor de se viver, promovendo o bem-estar do nosso povo”, disse.

O deputado estadual Inácio Falcão parabenizou o governador João Azevêdo pelas grandes ações no município. “Em nome da população de Campina Grande, agradecemos pelo olhar atento e por investir na cidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas com uma das maiores e belas obras para o Compartimento da Borborema, graças a uma gestão operosa, que cuida do nosso município”, falou.

O vereador de Campina Grande, Rostand Paraíba, agradeceu ao governador João Azevêdo pelo investimento no município. “Eu parabenizo o governador por uma obra tão importante para a Zona Leste da cidade que vai desenvolver a região e representa um verdadeira presente para a Rainha da Borborema”, comentou.

A obra tem o objetivo de retirar o tráfego de longa distância do centro da cidade, principalmente, de caminhões; reduzir o tempo de deslocamento das pessoas e os índices de acidentes de trânsito; e garantir mais conforto e segurança à população que trafega pela região.

Dentre os serviços executados no local estão a construção de um viaduto sobre a BR-104, implantação do sistema de drenagem para escoamento de águas pluviais, pavimentação em concreto asfáltico, paisagismo, sinalização horizontal e vertical e colocação de defensas metálicas.

A solenidade de inauguração foi prestigiada pela primeira-dama Ana Maria Lins; segunda-dama Camila Mariz; o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino; os deputados estaduais João Gonçalves, João Paulo Segundo, Chió e Sílvia Benjamin; pelos vereadores de Campina Grande Olímpio Oliveira, Jô Oliveira, Eva Gouveia, Pimentel Filho, Renan Maracajá, Anderson Almeida, Valéria Aragão, Bruno Faustino, Dona Fátima, Napoleão Maracajá e Doutora Carla; prefeitos Zé João (Caturité), Simone Azevedo (Damião), Robério Buriti (Ingá), Daniel Galdino (Piancó), Adelson Benjamin (Areial), Marcos Freitas (Boqueirão), Luciano Lustosa (Imaculada), Neto Nepomuceno (Barra de Santa Rosa), Francinildo Pimentel (Alagoa Nova), Felipe Coutinho (Puxinanã), Vogel Oliveira (Assunção), Benedito Braz (Matinhas), e Jarson do Pastor (Nova Floresta).

Também estiveram presentes auxiliares da gestão estadual, dentre eles, Jhony Bezerra (secretário de Saúde), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional), Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador), João Paulo Freire (secretário executivo da Articulação Política) e Eduardo Dantas (secretário executivo do Desenvolvimento e Articulação Municipal).

Assista: