A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) divulgou o prognóstico climático para o período de janeiro a março de 2024.

Segundo o relatório, as regiões do Alto Sertão e Sertão da Paraíba devem receber os maiores volumes de chuva no primeiro trimestre do ano.

O estudo aponta que, historicamente, fevereiro e março são os meses mais chuvosos nessas regiões.

Janeiro, embora seja considerado um mês de pré-estação, pode apresentar índices pluviométricos significativos. A previsão climática é baseada em condições oceânicas e atmosféricas globais.

Atualmente, o fenômeno El Niño está enfraquecendo e deve atingir a neutralidade no final do trimestre, melhorando as perspectivas para o período chuvoso.

Além disso, as anomalias de temperatura da superfície do mar continuam acima da média no Atlântico Norte e também apresentam anomalias positivas em áreas do Atlântico Tropical Sul.

Para janeiro de 2024, a previsão é de que as chuvas ocorram com valores dentro da faixa de normalidade.

Em fevereiro, as chuvas devem ocorrer com certa irregularidade, mas ainda dentro da faixa de normalidade.

Já em março, considerado o mês mais chuvoso, as chuvas devem se comportar próximo à normalidade, podendo ter alta variabilidade na magnitude dos totais.

A previsão climática sazonal indica que as chuvas devem ocorrer dentro da normalidade no semiárido paraibano, incluindo as regiões do Alto Sertão, Sertão e parte do Cariri/Curimataú, entre os meses de janeiro e março de 2024.