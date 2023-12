Os servidores efetivos, comissionados e inativos da Prefeitura de Campina Grande vão celebrar com suas famílias o Natal este ano com o salário de dezembro nas contas. Já nesta sexta-feira, 22, a folha salarial deste mês está sendo quitada pelo Município.

Com a quitação dos salários, vencimentos e pensões dos servidores este mês, a gestão de Bruno Cunha Lima honra três folhas em 23 dias: foram depositados novembro (29), Décimo Terceiro (7/12) e agora quitado dezembro.

A liberação dos salários, conforme o calendário anual de pagamentos, divulgado no mês de janeiro deste ano, a rigor, estabelecia a quitação da folha apenas no próximo dia 29, mas foi antecipado por determinação do prefeito Bruno Cunha Lima.

Na próxima terça-feira, 26, a Sefin divulgará oficialmente a data de quitação referente a dezembro dos servidores contratados, cujo calendário estabelece o pagamento para o dia 10 de janeiro. “A recomendação do prefeito Bruno é que haja esforço também para antecipação dessa folha”, destacou o secretário Gustavo Braga.