Competições do Senac levam talentos brasileiros para o mundo

Você pode escolher um curso para trabalhar na área dos seus sonhos, abrir um negócio, aprimorar uma habilidade, mas também se tornar uma referência internacional.

A nova campanha do Senac destaca a experiência dos alunos que competem em nível nacional para representar o Brasil na WorldSkills Competition, maior competição de educação profissional do mundo, que em 2024 será disputada em Lyon, na França.

A cada dois anos, as Competições Senac de Educação Profissional destacam talentos de todo o país para uma experiência educacional transformadora.

Os competidores passam por treinamentos técnicos e preparação psicológica e comportamental para atuar em quatro dias de provas com simulações reais do trabalho em ocupações do comércio de bens, serviços e turismo.

São sete ocupações profissionais: Cuidados de Saúde e Apoio Social, Serviço de Restaurante, Estética e Bem-Estar, Cozinha, Florista, Recepção de Hotel e Cabeleireiro.

Quem conquista a medalha de ouro em cada uma ganha o direito de representar o Brasil na grande competição mundial.

“As Competições Senac de Educação Profissional são uma vitrine do que é possível alcançar quando se tem acesso a uma educação de qualidade. Em um futuro breve, esses talentos serão nossos embaixadores pelo mundo afora“, afirma José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.

Com produção da Flashbang Media, o Senac acaba de lançar uma campanha nacional destacando a experiência dos competidores. A filmagem ocorreu durante a 4ª edição das Competições Senac, em Vitória, no Espírito Santo.

A peça destaca Laíse Lopes, medalhista com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais, em uma atmosfera de VFX ao lado dos competidores da edição de 2023.

Os efeitos especiais dão o tom lúdico e a emoção dos competidores reflete a experiência transformadora do projeto, responsável por fazer talentos brasileiros vislumbrarem um futuro ainda melhor para suas carreiras. Sonhar mais alto do que um dia já imaginaram.