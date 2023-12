No quadro Mercado Imobiliário, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, falou sobre o papel do Secovi-PB.

Ele disse que o Secovi-PB está envolvido não só nas negociações com os sindicatos, mas também no acompanhamento de comissões e na participação de convenções e fóruns.

Érico também tratou de outros assuntos, como a convenção coletiva da categoria em 2024.

