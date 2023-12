Partage shopping promove café da manhã com Papai Noel

O Natal de várias crianças atendidas pela Associação de Juventude, Cultura e Cidadania- AJURCC será inesquecível. Elas participarão de um delicioso café da manhã natalino promovido pelo Partage Campina Grande. Será uma manhã repleta de sorrisos, comida saborosa e, é claro, a presença especial do Papai Noel.

As crianças poderão brincar e interagir com o Bom Velhinho, além de visitar toda a decoração do shopping que traz à tona o verdadeiro espírito natalino.

O Café da Manhã com Noel acontecerá na próxima sexta-feira (22), às 9h, na Praça de Eventos do Shopping. E será uma experiência verdadeiramente mágica!

“O Natal é sinônimo de solidariedade. Estamos muito felizes em conseguir fazer a diferença na vida de tantas famílias, proporcionando um natal memorável para essas crianças”, comentou Elton Paixão, gerente de marketing do shopping.

Crianças em situação de vulnerabilidade pela AJURCC serão beneficiadas

Data: 22/12

Horário: 9h

Local: Praça de Eventos do shopping.