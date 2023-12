A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob) divulgou na quarta-feira (20) que os novos ônibus coletivos equipados com ar-condicionado, apelidados de ‘Geladinhos’, terão uma tarifa de R$ 5,50.

A decisão foi tomada durante uma reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana da capital (CMMU-JP) no mesmo dia, e o novo serviço começará a operar na sexta-feira (22).

A tarifa dos novos ônibus é 80 centavos mais alta do que a dos coletivos convencionais da capital paraibana, atualmente fixada em R$ 4,70.

De acordo com a Semob, o novo serviço contará com 20 veículos que circularão em três novas linhas estabelecidas durante a reunião.

As linhas são:

Linha E 550 – Manaíra / Tambaú / Epitácio: parte do Parque da Cidade, passando por bairros como Tambaú, Avenida Epitácio Pessoa e Centro (Parque Solon de Lucena).

Linha E 155 – Geisel / Manaíra: parte do Geisel, passando por bairros como Cruz das Armas, Centro, Avenidas Epitácio Pessoa, Ruy Carneiro e bairro de Manaíra. Retorna pelo Castelo Branco, Mangabeira, Valentina e Geisel.

Linha E 551 – Manaíra / Geisel: fará o percurso inverso à linha E 155.

Além do sistema de ar-condicionado, os ‘Geladinhos’ oferecerão acesso gratuito à internet wi-fi e entradas USB, permitindo que os passageiros carreguem seus dispositivos eletrônicos.

Os novos veículos também terão poltronas acolchoadas e reclináveis, uma única porta acessível para pessoas com deficiência.

A Prefeitura de João Pessoa também informou que haverá um computador de bordo que otimiza o feedback de dirigibilidade para o motorista, tornando a viagem ainda mais segura.