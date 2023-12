Ministério destaca articulação de senador paraibano para a nova unidade da PRF

O Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Diego Galdino, elogiou nesta quinta-feira (21) o poder de articulação do Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), para possibilitar a implantação da uma nova unidade da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba. Foi durante a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço da obra.

O número 2 do Ministério das Justiça participou da solenidade representando o Ministro Flávio Dino, ao lado de Veneziano e do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (PRF-PB), Pedro Ivo; do Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), e de outras autoridades.

A assinatura e visita técnica ocorreram no local onde será instalada a nova unidade da PRF, na Comunidade Farinha, próximo à Praça do Meio do Mundo, onde hoje existe um posto da PRF em condições precárias, que não atende mais as necessidades do órgão e dos usuários.

A articulação de Veneziano junto ao Ministério da Justiça permitiu a liberação de R$ 4 milhões para a construção da nova unidade.

Segundo Veneziano, a construção da nova unidade irá garantir uma atuação mais eficaz da PRF na região, com o controle efetivo do tráfego e a segurança dos motoristas.

“A Paraíba agradece ao Ministro Flávio Dino essa excelente notícia. Teremos, então, uma nova e moderna estrutura, para combinar com a duplicação da BR 230, que também conquistamos e que já é uma realidade para todos nós. Essa unidade, que custará R$ 4 milhões, trará mais segurança para a equipe e a população e tem previsão de entrega em 2025”, afirmou.

O Secretário Executivo do MJSP enalteceu o trabalho do Senador para a concretização da obra.

“Posso falar que o padrinho dessa obra é o Senador Veneziano. Ele, que esteve junto conosco recentemente, com o Superintendente Pedro Ivo (da PRF), em Brasília, ao lado do ministro Flávio Dino, conseguiu destravar os recursos necessários para que hoje estivéssemos aqui assinando essa ordem de serviço”, disse Diego.

Para Pedro Ivo, a obra é de fundamental importância e simboliza o trabalho conjunto e a sensibilidade do Senador e do MJSP. “Obrigado, Senador. É muito bom saber que a nossa PRF tem um parceiro em Brasília. Essa conquista é fruto de um trabalho árduo e vai beneficiar toda a população da região”, disse.

O Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, também enalteceu a iniciativa do Senador junto ao Ministério da Justiça.

“Simboliza para nós muito mais do que uma ação de mobilidade urbana e humana, mas uma salvaguarda da vida”, disse Bruno.

Também participaram da solenidade o Superintendente do DNIT na Paraíba, Arnaldo Monteiro; o delegado seccional da 15ª DSPC, Paulo Ênio Rabelo, e os prefeitos de Boa Vista, André Gomes; e de Soledade, Geraldo Moura Ramos.