O Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104.1) de Campina Grande conquistou o primeiro lugar na audiência radiofônica local, conforme a nova pesquisa do Instituto 6 Sigma, que há muitos anos realiza levantamentos no segmento.

Os números são simplesmente fantásticos para a emissora e se transformam num ´caso´ de sucesso na área publicitária, que deverá repercutir em escala nacional.

De acordo com a pesquisa, a liderança da Caturité ultrapassa os 23 pontos percentuais de audiência, dentre as treze emissoras de rádio sintonizáveis com sinal local em Campina Grande.

Ou seja, no horário das 6 horas às 9 horas da manhã, de cada quatro rádios ligados, um deles está sintonizado na Caturité.

A estupenda audiência representa um excepcional espaço para a veiculação de informes publicitários ou informes institucionais.