Imprensa é apresentada ao observatório de dados do TCE-PB

“Numa tela só, informações sobre receitas e despesas, sobre a situação da previdência social, da educação, da saúde, da infraestrutura e do quadro de servidores públicos efetivos e temporários”.

É como o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nominando Diniz, explicou a representações dos veículos da imprensa paraibana o Observatório de Dados, iniciativa do TCE a serviço dos gestores estaduais e municipais e, notadamente, do controle social dos atos e gastos de governo.

A reunião deu-se, na manhã da última segunda-feira (18), no Espaço Cidadania Digital do Centro Cultural Ariano Suassuna, ambiente do TCE, durante a terceira edição do “Café com Dados”, denominação tomada pelo programa de encontros realizados, periodicamente, com editores, repórteres, articulistas e comentaristas de jornais, revistas, portais de notícia, emissoras de rádio e tevê, coordenado pela Assessoria de Comunicação do TCE-PB.

Ali, ele fez ver que o uso e a difusão dessas informações fazem desses veículos aliados de um Tribunal sempre em busca do aprimoramento das gestões públicas.

“A preservação do Erário exige o envolvimento e a fiscalização crescente da sociedade e, para isso, é imprescindível a contribuição da imprensa”, disse aos jornalistas, aos quais também observou que os avanços alcançados pelo TCE decorrem das ações sucessivas dos seus presidentes. “Cada um deu sua contribuição para que pudéssemos alcançar este patamar”, afirmou.

O Observatório de Dados reúne, numa mesma página, o Observatório Sagres, o Observatório Processual e o Painel de Obras então explicados por ele e pelo diretor da Tecnologia da Informação do TCE Ed Wilson Santana.

Os visitantes foram orientados a ali encontrar processos (com suas tramitações), multas e imputações de débitos, recursos decorrentes das Transferências Parlamentares, despesas com Organizações Sociais e empreendimentos outros fornecedores de produtos e serviços ao Estado e aos Municípios.

O encontro desta segunda-feira teve as presenças, ainda, do desembargador Frederico Coutinho, do Tribunal de Justiça do Estado, e dos conselheiros Fábio Nogueira (vice-presidente), Fernando Catão (presidente da 1ª Câmara) e André Carlo Torres Pontes (presidente da 2ª Câmara do TCE).