FIEPB participa de audiências sobre o Arco Metropolitano de João Pessoa

A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB participou nesta quarta-feira, 20, de uma Audiência Pública, na sede da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba- CINEP onde foi tratada as definições do processo licitatório e a contratação da obra do Complexo Rodoviário Cabedelo/Santa Rita/Lucena, denominado Ponte do Futuro.

A ponte é considerada uma obra importante, que beneficiará o complexo rodoviário de logística do Porto de Cabedelo, eliminando gargalos logísticos e fomentará o trade turístico no do Litoral Norte da Paraíba.

Atualmente a circulação de veículos pesados, especialmente os ligados ao transporte de cargas do Porto de Cabedelo, causa sérios transtornos na Região Metropolitana da Capital, incluindo congestionamentos, acidentes de trânsito e aumento na poluição ambiental, que, além de prejudicarem a qualidade de vida dos cidadãos e a atividade econômica, afeta a atratividade da região para investimentos.

Já o Arco Metropolitano será iniciado na BR – 101, passando pelas comunidades Cicerolândia, Odilândia e Água Mineral em Santa Rita, terminando na BR-230, e terá uma extensão de 18,7 quilômetros.

“Além do impacto econômico, a Ponte do Futuro deixará a zona urbana da região metropolitana da capital com melhor mobilidade, menos acidentes de trânsito, menores índices de poluição ambiental e melhor qualidade de vida para os habitantes locais.

Já o Arco Metropolitano Outro benefício vai melhorar o trânsito, evitando congestionamentos e ainda vai reduzir o tempo nos deslocamentos do transporte rodoviário”, ressaltou o Vice-presidente da FIEPB, região Sindical João Pessoa, José William Montenegro.