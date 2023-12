Aplicativo ‘Preço da Hora’ ajuda a economizar nas compras da ceia natalina

Nas compras para a Ceia de Natal, o aplicativo Preço da Hora, desenvolvido pela parceria do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB), pode auxiliar as famílias paraibanas para saber onde estão os menores preços dos itens que precisam para preparar a ceia natalina.

O aplicativo permite comparar, por exemplo, os preços de qualquer tipo de produto em estabelecimentos comerciais das 223 cidades do Estado que emitem nota fiscal e apresentar o ranking dos menores preços atualizados em tempo real em sua cidade.

O Preço da Hora traz informações dos preços de quase 400 mil itens de 151 mil estabelecimentos do Estado.

Eles são atualizados toda vez que acontece uma venda com emissão da nota fiscal eletrônica, item que é fornecido ao sistema pela Sefaz-PB.

CEIA NATALINA – Produtos da ceia natalina como aves natalinas (peru, chester e tender), carnes (pernil e lombo) e peixes (bacalhau), além de ingredientes do salpicão (enlatados), frios (queijos e presuntos), bebidas, ou até mesmo panetones e chocolates podem ser consultados no aplicativo.

Se o consumidor souber informar a marca do produto que deseja comprar, fica ainda mais fácil comparar preços e saber onde está mais em conta no comércio local.

Bebidas como sucos, refrigerantes, vinhos, espumantes e cervejas também e outros mais de 380 mil itens estão disponíveis na ferramenta com preços atualizados.

FERRAMENTA ÚTIL PARA ECONOMIZAR – Para o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano, “o uso do aplicativo nas compras natalinas será mais uma vez muito útil para as famílias que buscam economizar nesta semana mais intensa e que o tempo para pesquisar é menor. Por meio do celular e em segundos, é possível saber o menor valor do produto no comércio físico que o cidadão mora, trazendo rota do estabelecimento via maps, o endereço e o histórico de preço.

A ferramenta, que tem usado inclusive a inteligência artificial e é uma tecnologia 100% paraibana, tem sido uma grande aliada da população paraibana ao longo dos últimos quatro anos e não será diferente nessas festas de final de ano”, lembrou o secretário.

COMO BAIXAR APLICATIVO – O aplicativo pode ser baixado no playstore e está disponível nos sistemas IOS e Android. As pesquisas podem ser feitas também diretas no site https://precodahora.tcepb.tc.br/