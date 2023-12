Veneziano ressalta parceria com governo federal para investimentos na Saúde de CG

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) prestigiou o evento de lançamento do programa Campina Atende Mais, realizado na última segunda-feira (18).

O projeto é fruto de uma parceria, articulada pelo senador com o Ministério da Saúde, que vai ampliar os números de equipes da Atenção Básica.

Ele agradeceu, em entrevista, ao secretário do Ministério, Felipe Florêncio, por ter atendido ao seu pedido e salientou a importância de firmar parcerias em prol do desenvolvimento do município.

– Se hoje a gente tem a oportunidade de receber esse anúncio é porque houve um qualificado trabalho da secretaria e da prefeitura, bem como articulação política. É preciso unir as duas coisas. Estamos saindo de 121 equipes para 207. Estou muito feliz porque sempre fui defensor da Atenção Primária – pontuou.