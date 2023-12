No quadro ‘Trânsito e Mobilidade Urbana’, do programa Conexão Caturité, o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, falou sobre a experiência da gratuidade no transporte público no último domingo, 17.

Ele disse que foi uma experiência animadora, tendo em vista que o número de usuários praticamente dobrou em relação aos dias sem gratuidade.

Vitor ressaltou que a STTP está fortalecendo a fiscalização, e a frota de ônibus está sendo expandida para melhor atender a população.

Ouça aqui o podcast completo.