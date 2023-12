Prefeitura de João Pessoa divulga calendário de pagamento de dezembro

Os servidores da Prefeitura de João Pessoa vão passar o Natal com o salário na conta. Isso porque a gestão municipal paga nesta sexta-feira (22), os proventos referentes ao mês de dezembro.

Com mais esta folha, a gestão da Capital totaliza mais de R$ 351 milhões em pagamentos aos servidores em menos de 30 dias.

Em um único dia, a administração pública da Capital efetua o pagamento para os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM-JP) e também para todos os profissionais da ativa, entre efetivos, comissionados e os prestadores de serviço.

“A antecipação dos salários para antes do Natal foi decidida pelo prefeito Cícero Lucena como parte da política de valorização dos servidores e também para estimular as vendas de fim de ano nas vésperas do Natal. Com isso, teremos o setor de comércio e de serviços mais aquecido”, destacou o secretário de Administração de João Pessoa, Valdo Alves.

Segundo o secretário, a gestão municipal dá mais uma prova do equilíbrio fiscal conquistado pela Prefeitura nos últimos três anos.

Nos dias 29 e 30 de novembro foi paga a folha referente ao mês, no dia 12 de dezembro foi paga a premiação do Escola Nota 10 para os servidores da Educação e no dia 15 de dezembro, a equipe financeira da Prefeitura, incluindo a Secretaria de Finanças (Sefin), pagou a segunda parcela do 13º salário.