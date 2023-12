PMCG leva pacote de benefícios para o Distrito dos Mecânicos

O Dia do Mecânico, comemorado em todo Brasil no dia 20 de dezembro, será marcado por uma série de ações também em Campina Grande. Nesta quarta-feira (20), das 9h às 15h, a Prefeitura levará um pacote de benefícios para o Distrito dos Mecânicos, incluindo serviços de saúde, assistência social e cadastramento para regularização fundiária, em uma estrutura que será montada em frente ao Restaurante Popular Prato do Povo.

“É um momento festivo e, ao mesmo tempo, de cuidados voltados para esses profissionais tão importantes. O prefeito Bruno inaugurou recentemente o restaurante popular Prato do Povo no Distrito dos Mecânicos, que já é um sucesso e atende famílias inteiras naquela região. Agora, estamos levando outros serviços para essa população, incluindo o início do cadastramento para regularização fundiária dos imóveis, já garantido pelo prefeito e que será executada”, destacou o secretário de Planejamento, Felix Araújo Neto.

A ação está sendo coordenada pelo Gabinete do Prefeito, em parceria com as secretarias de Planejamento, Saúde e Assistência Social. Cada pasta selecionou serviços essenciais para atender a população durante ação.

A Secretaria de Planejamento (Seplan), como explicado pelo secretário Felix Neto, iniciará o cadastramento dos imóveis para regularização fundiária durante o evento. A ação terá continuidade ao longo do mês, com a visita da equipe técnico-social da Seplan a todos os imóveis do local, para levantamento de dados e posterior medição de área, que será realizada por arquitetos.

Já a Secretaria de Saúde estará realizando atualização da caderneta vacinal, com a oferta de vacinas durante a ação. Também haverá aferição de sinais vitais e a presença do trailer do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), com atividades alusivas ao Dezembro Vermelho – mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis.

A Secretaria de Assistência Social, por sua vez, levará os serviços do CadÚnico; Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop); Programa de Abordagem Social para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua (Ruanda); Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas); e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), disponibilizando serviços de design de sobrancelhas e cortes de cabelo gratuitos para a população.