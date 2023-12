Nota Cidadã divulga os 31 ganhadores de dezembro

O Programa Nota Cidadã realizou, nesta quarta-feira (20), o sorteio do mês de dezembro, que contemplou mais 31 ganhadores de cinco cidades do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Mamanguape e Vierópolis.

Os ganhadores vão receber um total de R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, sendo 30 deles uma premiação de R$ 2,5 mil, enquanto o 31º ganhador, que foi uma pessoa do município de João Pessoa, receberá o prêmio especial de R$ 25 mil.

O Programa Nota Cidadã, que é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) e os órgãos como Codata e a Lotep, incentiva o consumidor paraibano a desenvolver o exercício da cidadania fiscal ao exigir a nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) de suas compras e no fortalecimento do comércio local da Paraíba.

Concorreram aos prêmios de dezembro 122.046 contribuintes paraibanos inscritos no Nota Cidadã que emitiram um total de 555.662 notas fiscais com CPF.

Eles exigiram a nota fiscal com CPF no ato da compra, no período de 1º a 30 de novembro, nos estabelecimentos comerciais do Estado da Paraíba.

O sorteio do Nota Cidadã foi transmitido ao vivo pela rádio Tabajara FM 105.5, além do canal do YouTube da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), e o perfil do Instagram da Lotep (@lotep.pb), que também fazem a transmissão.

COMO RECEBER OS PRÊMIOS – A Lotep-PB entrará em contato com os 31 ganhadores do mês de dezembro. Os ganhadores devem preparar para enviar um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação, por exemplo); um comprovante de residência (água, luz, celular); e dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito (número da operação, se for poupança).

Todos os documentos precisam estar legíveis, atenção para não enviar fotos borradas ou cortar alguma informação importante para a Lotep poder realizar o pagamento o mais rápido possível.

Os ganhadores devem enviar os documentos exigidos para o e-mail [email protected].

Os ganhadores poderão ainda entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente; ou pelo direct do Instagram @lotep.pb ou então no aplicativo do WhatsApp (83) 99826-0020.

É importante esse alerta: o pagamento é realizado exclusivamente pela Lotep. O ganhador não precisa pagar qualquer taxa para receber o seu prêmio nem depósito e nem por pix.

SORTEIO DE CARRO ZERO – O Programa Nota Cidadã, que estimula o cidadão paraibano a exigir nota fiscal em suas compras no comércio físico e fortalece o comércio local, terá um prêmio extra para quem inserir o CPF nas compras do mês de dezembro: além dos 31 prêmios mensais em dinheiro que somam R$ 100 mil, será sorteado um prêmio especial: um carro zero quilômetro, que é um Polo Track, modelo 2023/2024. O sorteio será realizado no dia 22 de janeiro de 2024.

COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para concorrer aos 31 prêmios mensais que totalizam R$ 100 mil em dinheiro e o carro zero, basta fazer, antes de tudo, um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/

O cadastro solicita apenas o nome completo; número do CPF; data de nascimento; e-mail e a criação de uma senha. Após o cadastro, deve exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras do comércio local.

Participaram do 48º Sorteio do Nota Cidadã no auditório da Lotep-PB, o coordenador administrativo e financeiro da Lotep, Fernando Wanderley, o assessor técnico da Superintendência da Lotep, Rafael Sá, a assessora de imprensa da Lotep, Milena Melo de Almeida, a assistente do sorteio foi a servidora da Lotep, Graceli de Melo Silva, e o locutor do Nota Cidadã, Lucas Pereira, além das equipes da Lotep e de mídia com a transmissão oficial.