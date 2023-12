Observador de Dados do Sagres. Essa é a nova ferramenta criada pelo Tribunal de Contas da Paraíba que tem como objetivo monitorar a gestão pública.

Com ela, é possível que qualquer cidadão possa ter acesso aos dados públicos de qualquer local a partir de celular ou computador, bastando apenas ter conexão com a internet.

Conforme explicou o presidente do TCE-PB, Nominando Diniz, o acesso é feito sem login e sem senha, de forma pública e transparente.

– As pessoas vão poder acompanhar a administração pública porque o dinheiro que todos os administradores utilizam vem da sociedade. Então, a sociedade precisa ter conhecimento para onde está indo o destino da população – pontuou.

Diniz também afirmou que o Tribunal vai investigar transferências de recursos de órgãos para o Hospital Padre Zé, alvo de investigações por práticas de desvios financeiros.

