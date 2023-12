O secretário de Saúde de Campina Grande, Carlos Dunga Júnior, afirmou, em entrevista ao Ideia Livre da Rede Ita, que o projeto técnico do Hospital da Criança está em fase de conclusão. Na ocasião, ele informou que também discutirá em Brasília emendas para construção da unidade.

“Mas vamos utilizar o espaço que temos hoje para que possamos instalar já o ‘Hospital de Amor’ em uma parte, que será uma cooperação técnica com o Hospital de Barretos; teremos também um espaço para instalar a saúde da mulher, onde traremos todo o pré-natal de alto risco, também terá uma parte para atenção às crianças”, completou.

Dunga enfatizou ainda que reparos devem ser feitos ainda este ano.

Confira a afirmação na íntegra em vídeo:

*Vídeo: Rede Ita

