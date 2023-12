Presidente do TCE-PB cita imperfeições e faz alerta a gestores paraibanos

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nominando Diniz, fez um balanço das atividades neste ano e apresentou novas ferramentas relacionadas ao monitoramento da gestão pública.

´Observador de Dados do Sagres´ é a principal ferramenta criada pelo TCE-PB, acessada sem login e sem senha, em qualquer computador ou celular,

Na sua exposição, Diniz chamou a atenção dos gestores públicos sobre os ´Alertas´ periodicamente enviados pelo TCE para alguns gestores públicos que incorrem em erros procedimentais.

“O descumprimento pode levar à suspensão dos direitos políticos”, grifou.

No ´debulhar´ das ferramentas disponibilizadas pelo TCE, o seu presidente se deteve na questão dos institutos municipais de previdência (são 70 no Estado).

Ele citou o caso de Campina Grande (Ipsem), que estaria com defasagem na sua capitalização.

“O Ipsem já foi a melhor previdência da Paraíba, na gestão de Izinete Brasil” (ex-presidente), registrou Nominando.

Foi mencionada a situação da cidade de Bayeux, cujas reservas atuais não conseguem pagar 1 mês da folha de pagamento dos inativos.

O presidente do TCE também se reportou à previdência municipal de Cajazeiras: “Está afundando”.

Há muitos casos de Institutos municipais que fizeram o parcelamento de débitos – para obtenção de uma certidão negativa -, mas não estão honrando esses parcelamentos.

Outro aspecto abordado por Nominando foi a preocupante proporção entre servidores efetivos e a quantidade de inativos.

No caso de João Pessoa, são 9.061 ativos e 7.782 inativos (proporção de 1,16 ativos para cada inativo).

Em Campina Grande, são 6.352 ativos para 4.601 inativos, ou seja, 1,34 servidores ativo para cada inativo.

Nominando Diniz acentuou um recado aos gestores municipais: “Quem não paga o piso do magistério é falha insanável”.

Na área de saúde foram ressaltadas duas situações emblemáticas: a cidade de Belém do Brejo do Cruz destina mais de 38% de seu orçamento para esta área, enquanto o município de Ouro Velho 4,24% – o mínimo constitucional é 15% das receitas.

Uma situação também destacada foi a da cidade de Bayeux: a execução orçamentaria deste ano está com um déficit superior a R$ 38 milhões (receitas inferiores às despesas).

É importante salientar que os números acima são relativos ao período de janeiro a outubro deste ano, e que a aferição da obediência às aplicações orçamentárias legais é feita anualmente.

Outra situação singular mostrada pela presidência do TCE diz respeito ao Ipcep – Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, uma OS (organização social) que fez contratos milionários com o Governo da Paraíba para atuar no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (Santa Rita) e no Hospital de Mamanguape.

De 2014 a 2019, o Estado repassou ao referido Instituto cerca de R$ 280 milhões. E os indícios de fraudes e de desvios está sendo investigado.

O processo – relatado pelo conselheiro André Carlos Torre – já passou de 75 mil páginas.

Para 2024, a prioridade do TCE será a fiscalização das contratações de empresas para serviços terceirizados.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.