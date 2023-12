A convite da direção do Aeroporto João Suassuna, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, visitou, nesta segunda-feira, o terminal de embarque e desembarque, para conhecer as demandas da malha aeroportuária de Campina Grande, a fim de viabilizar ações da gestão municipal em benefício do setor.

O aeroporto João Suassuna acabou de bater recorde de embarques e desembarques de passageiros, no intervalo de um ano. A empresa concessionária do terminal, tem planos de expansão de resultados, bem como projetos de expansão de área e, para garantir êxito nesse tipo de projeção, é preciso união de forças entre a gestão aeroportuária e a gestão municipal.

Reconhecendo que a marca de mais de 200 mil passageiros embarcando e desembarcando na cidade, no período de um ano, foi produto de um esforço conjunto dos setores público e privado, a direção do aeroporto em Campina Grande, convidou a secretária que assumiu a pasta no último mês de outubro, para conhecer a estrutura e apresentar demandas cujas soluções favorecerão a continuidade do crescimento.

“Foi uma visita de boas-vindas, para conhecer as demandas do aeroporto e estreitar laços. O aeroporto é um parceiro e nós convidamos para essa visita de reconhecimento, apresentando as melhorias realizadas”, explicou o diretor da AENA em Campina Grande, Luciano Rodrigues.

A empresa, que tem uma previsão de realizar 342 voos, neste mês de dezembro, totalizando 36.792 assentos ofertados, deve ter 18.396 desembarques e o mesmo número de desembarques neste mês. São números que contribuem para o alcance antecipado de metas de mercado. “A projeção que nos foi apresentada durante a visita é de que em 2024 o aeroporto registrará mais de 300 mil passageiros, antecipando o planejamento estratégico da empresa em cinco anos. Nós estamos aqui enquanto gestão pública para fortalecer a cadeia produtiva que envolve o desenvolvimento econômico de Campina, estreitando as relações entre o poder público e o trade turístico.”, assegurou a secretária Tâmela Fama.

A secretária ouviu algumas demandas que envolvem o fomento do turismo na cidade, a exemplo da sinalização do aeroporto em locais estratégicos do trânsito local. “A minha ideia era tornar o aeroporto mais conectado com a cidade, um equipamento do qual o campinense tivesse orgulho. A gente quer tornar o aeroporto atrativo não só atrativo para turista, para quem está viajando, mas para a população local. Tornar o aeroporto um point e fazer com que as famílias nos visitem”, disse o diretor da AENA em Campina.

Para o coordenador de Turismo do município, Pablo Jatobá, Campina vive um novo momento na gestão aeroportuária que é muito favorável para o setor. “Já tivemos problemas estruturais e com aeronaves, mas agora temos um novo momento e o nosso trabalho é para melhorar o turismo ainda mais, o que envolve também o aeroporto”, assegurou Pablo. Também participaram da visita a diretora de Operações da SEDE, Gabriella Fernandes e a gerente de Desenvolvimento, Lydia Araújo.

O aeroporto de Campina Grande é a unidade de maior crescimento, em uma rede com 17 aeroportos no País, administrados pela AENA Brasil.