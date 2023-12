Dia do Arquiteto: Saiba a importância de contratar um profissional da área

O Arquiteto é o profissional responsável por planejar, conceber e organizar espaços internos e externos. Ele atua em várias frentes como design, urbanismo e paisagismo e pode transformar sonhos de arquitetura em realidade.

No último dia 15 foi comemorado o dia do arquiteto. Euzilac Júnior, profissional da área, contou um pouco do seu trabalho à equipe da Caturité FM.

Ele destacou, entre outras coisas, a importância de ter um arquiteto na obra para que haja harmonia entre os espaços.

– Contratar um profissional da área é essencial por vários motivos. Nós arquitetos temos a experiência e o conhecimento técnico para criar espaços funcionais, esteticamente agradáveis e seguros com materiais adequados e soluções eficientes. Um projeto bem sucedido reflete as suas necessidades e aspirações – frisou.