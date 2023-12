Cidades do Cariri paraibano registram alagamentos

Nas últimas 24 horas, a região do Cariri, no interior do Estado, registrou chuvas que trouxeram alívio ao calor intenso que vinha predominando

. O fenômeno meteorológico foi registrado em municípios como Juazeirinho, Tenório, Santo André e Paraíba, com volumes expressivos de precipitação.

Em Juazeirinho, a maior chuva foi de 104.1 mm, seguida por Tenório com 90 mm e Santo André, que registrou 80,5 mm. Em Parari, foram quase 60 mm de chuva, contribuindo para a renovação do cenário climático na região central do Estado.

As chuvas também alcançaram áreas do Sertão e Campina Grande.

Segundo a meteorologista da AESA, Marle Bandeira, a ocorrência dessas chuvas está associada à configuração dos ventos, tanto nos altos quanto nos baixos níveis, aliada às altas temperaturas e à umidade presente no ar. Esses fatores combinados propiciaram as condições ideais para a precipitação.

*com informações da TV Cabo Branco