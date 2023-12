O secretário de Saúde de Campina Grande, Dunga Júnior afirmou que “passou a limpo” a situação real do município durante encontro com o secretário Estadual de Saúde Jhony Bezerra. A afirmação ocorreu no Ideia Livre, da Rede Ita, quando questionado sobre o posicionamento do colega sobre a quantidade de investimentos na Saúde no município.

Na ocasião, Dunga respondeu exemplificando a situação Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), que, segundo ele, tem um teto de atendimento para cidades pactuadas e que é extrapolado.

“Quando extrapola, pagamos essa conta com nosso recurso próprio, porque não temos a contrapartida do estado para obstetrícia e precisamos ter […] Se falamos tanto de tripartide – município, estado e Governo Federal – nós precisamos tê-la funcionando em todos os casos”, completou.

O secretário disse ainda que não estava citando a seara política pois, em sua visão, a Saúde precisa ser superlativa, ou seja, maior do que todo esse campo.

“Cada um vai ser candidato no tempo que quiser […] precisamos dialogar no papo reto, um com o outro e prezando, acima de tudo, pelo usuário do Sistema Único de Saúde”, ponderou.

Confira o posicionamento na íntegra em vídeo: