Neste domingo, 17, a Prefeitura de Campina Grande deu início ao Programa Tarifa Zero, uma iniciativa que tem como propósito impulsionar a economia local, gerar mais empregos e facilitar a mobilidade urbana, por meio da isenção do pagamento das passagens para os usuários do transporte público.

Além deste domingo, a gratuidade no transporte público também será oferecida no próximo dia 23 de dezembro (sábado), o que permitirá um aquecimento nas vendas do comércio local. A frota de 23 ônibus foi reforçada em negociação com o Sitrans, para acomodar a crescente procura.

Tendo em vista a movimentação econômica gerada pelas festas de final de ano, o comércio da região central de Campina Grande também está funcionando aos domingos, com horário especial das 8h às 14h.

Segundo Alessandro Rodrigues, gerente da loja Aluízio Fashion, localizada na rua Maciel Pinheiro, com o Tarifa Zero notou-se uma maior movimentação, se comparada ao domingo anterior.

“O movimento está positivo, superior ao último domingo. Com o Tarifa Zero, as pessoas estão vindo para o centro já no intuito de comprar. Quem vem no domingo, não vem no intuito de passear e sim de comprar. A perspectiva é que no dia 23 esse número de pessoas no centro seja bem maior”, ressaltou Alessandro.

A partir de fevereiro, o Programa Tarifa Zero seguirá uma prática mensal, operando no primeiro sábado de cada mês. Com horário estendido, os ônibus circularão das 5h às 20h, proporcionando mais tempo para os passageiros desfrutarem dos benefícios do transporte gratuito.

Edna Patrício, moradora do bairro Aluízio Campos, se deslocou ao centro de Campina Grande para realizar as compras de final de ano.

“Pra mim foi excelente. Quem não tem a possibilidade de vir em outros dias da semana, poder vir hoje foi muito bom. E pra quem não tem condições de pagar passagem, hoje foi um dia melhor ainda”, comemorou a trabalhadora.

Para ter acesso ao Tarifa Zero, os passageiros simplesmente apresentaram o cartão Nubus, que serviu para comprovação de uso e coleta de dados estatísticos.

Aqueles sem o cartão puderam usufruir da tarifa gratuita, mediante apresentação de um documento de identificação ao motorista do ônibus.

O Programa Tarifa Zero não apenas redefine o acesso ao transporte público, mas também se destaca como um impulsionador econômico e social na cidade.