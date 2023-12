A secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Pollyanna Dutra, anunciou na última sexta-feira (15), durante solenidade de inauguração do ginásio poliesportivo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande (Apae-CG), novas ações de sua pasta para a cidade.

Em conversa com a imprensa, ela destacou o trabalho de João Azevêdo (PSB) em Campina Grande e disse que o governador autorizou o projeto para dois novos programas sociais no município.

Segundo Pollyanna, Campina contará com mais um restaurante popular e uma nova casa da cidadania. Ambos serão instalados no bairro das Malvinas.

– Ele (governador João Azevêdo) está trazendo desenvolvimento para Campina Grande. Teremos um novo restaurante popular na cidade. Vamos ficar com um no Centro e um no bairro das Malvinas. Vamos lançar também outra Casa da Cidadania no bairro das Malvinas. Serão momentos importantes em 2024, e a minha pegada é trazer sempre as pessoas para o meio do desenvolvimento – ressaltou.