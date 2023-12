Aeroporto na Paraíba bate recorde de pousos e decolagens num dia

O Aeroporto Castro Pinto bateu um recorde histórico no número de operações, neste domingo (17). Ao todo foram 50 voos – 25 pousos e 25 decolagens – o que deve ter representado a movimentação de cerca de cinco mil passageiros embarcando e desembarcando em apenas um dia. Além dos voos comerciais, houve uma operação com chegada de um avião de cargas vindo de São Paulo.

A Gol Linhas Aéreas foi a companhia com maior número de voos. No total foram 11 chegadas vinda de São Paulo (quatro), Salvador (dois) e Brasília (dois), Rio de Janeiro e Confins (MG), além de Buenos Aires (um), e 11 partidas com retorno para os mesmos destinos. Operou ainda um voo em parceria com uma empresa de entrega de cargas.

A Azul Linhas Aéreas realizou oito operações de chegadas e oito de partidas. Três para Recife, duas para Campinas (SP) e uma para São Paulo, Confins e Salvador. Já a Latam teve cinco operações, sendo três para São Paulo e duas para Brasília.

O movimento no aeroporto tem registrado um dos maiores crescimentos de todos os tempos. Em novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 12,8%.

No acumulado do ano esse percentual chega a 15,4%, com 1.282.388 passageiros embarcando e desembarcando. Em novembro deste ano foram 121.225 passageiros.

De acordo com o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, o crescimento no número de voos e passageiros é resultado do trabalho que a prefeitura da capital paraibana vem realizando na área do Turismo em parceria com o Governo do Estado e trade turístico.

Foram participações em feiras de turismo, capacitação de agentes de viagens e operadores de turismo, além de roadshows e rodadas de negócios por diversas cidades brasileiras e da divulgação promocional do destino.

Daniel Rodrigues destacou que João Pessoa tem sido protagonista em todos os dados dos aplicativos de viagens e operadoras, a exemplo do Decolar.com, como um dos destinos tendência e em alta no país, sempre se posicionando entre os 10 mais buscados para o período de verão.