Morre ex-vereador de Campina Grande em decorrência de AVC

Morreu neste domingo, na Clínica Santa Clara, em Campina Grande, o advogado e ex-vereador campinense José Altair Pereira Pinto, 78 anos.

Ele estava internado havia algumas semanas, vítima de um AVC (acidente vascular cerebral) e seu estado de saúde vinha cumulativamente se agravando ao longo dos últimos dias.

Altair (foto) chegou a presidir o Poder Legislativo local. Sua passagem pela ´Casa Félix Araújo´ ocorreu na década de 70, começo da década de 80.

Era um frequentador diário da Praça da Bandeira, no centro da cidade, onde foi massificado o seu apelido de ´Barzinho´.

O ex-vereador aposentou-se como defensor público e enfrentava as sequelas da condição de ex-fumante.

O velório ocorrerá na central de velórios Apta, no bairro do São José.

O sepultamento está previsto para as 15 horas desta segunda-feira (18), no Cemitério de Nossa Senhora do Carmo, no bairro Monte Santo, em Campina Grande.