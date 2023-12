No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, Wagner Santos, assessor da STPA Paraíba e representante da ASA, fez um balanço da colheita dos agricultores da região da Borborema em 2023.

Ele disse que mesmo com as chuvas irregulares, os agricultores conseguiram uma produção que supre o alto consumo das famílias e o mercado como um todo.

A oportunidade de produção é possível graças a tecnologias de estocagem de sementes e armazenamento de água.

Ouça o podcast completo: