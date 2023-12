Carol Gomes, secretária adjunta de Saúde de Campina Grande, acompanhou na manhã deste sábado, 16, o último Dia D de Multivacinação deste ano no município, com base no calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). As equipes de imunização foram distribuídas nos sete distritos sanitários da cidade, para garantir a assistência vacinal para o maior número de pessoas.

“É uma ação muito importante. Precisamos dessa mobilização da sociedade para garantirmos que toda a população esteja vacinada e segura. Aproveito para convocar a todos para que façam a sua parte e atualizem a caderneta de vacinação”, falou a secretária executiva.

As atividades começaram às 8h, com abertura oficial no Parque da Criança e, em alguns locais, vão até as 22h. A disponibilização das doses tem o objetivo de atualizar o calendário das vacinas de rotina para todas as idades e estão sendo ofertadas as seguintes doses: Meningocócica C e ACWY, Rotavírus, Pentavalente, Tríplice Viral, Hepatite A e B, Febre Amarela, HPV quadrivalente, Poliomielite, Tetraviral, DTP, Varicela, Difteria, Tétano e Covid-19.

Carol Gomes esteve ao lado do secretário de Saúde do município, Carlos Dunga Júnior, onde, na oportunidade, acompanharam o início das aplicações das doses dos imunizantes na população.

“Não mediremos esforços para levar conscientização sobre imunização para o maior número de pessoas. Afinal, população vacinada é sinônimo de cidade saudável e mais qualidade de vida”, concluiu Carol.