O novo gestor da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Vitor Ribeiro, fez um balanço dos seus primeiros meses de gestão à frente do órgão.

Durante participação na Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (15), ele destacou projetos importantes, como a permissão para que motoristas de aplicativo possam fazer embarques e desembarques na Floriano Peixoto.

Ele também assegurou que outras categorias como os motoboys e entregadores serão contemplados com ações que vão trazer melhorias para os trabalhadores que atuam diariamente na cidade.

– Tivemos uma ação importante com os motoristas de aplicativo, onde regulamentamos a lei de embarque e desembarque na Floriano Peixoto. Depois fomos dialogar com os taxistas, regulamentando uma lei de isenção para compras de veículos estilo camionete. Agora estamos com uma ação muito importante com o transporte público e posteriormente vamos ter uma iniciativa voltada aos motoboys e entregadores – revelou.