No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros deu 15 dicas de plantas forrageiras indicadas para a região semiárida.

A primeira planta é a algaroba, que fornece lenha, alimento, flores para as abelhas e sombra.

A segunda planta é o capim corrente. A cunhã é outra planta muito adaptável ao semiárido. O andu forrageiro também é uma planta indicada.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.