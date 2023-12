A Gerência de Vigilância Ambiental de Campina Grande está funcionando em um novo espaço a partir desta semana. A Vigam está situada agora na Rua Vigolvino Vanderlei, 535, no Ponto Cem Réis. O setor fica no segundo andar, no mesmo prédio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

Com a mudança, o Centro de Controle de Zoonoses ganhou uma área de mais de mil metros quadrados. A estrutura está sendo reformada e vai ser utilizada para abrigo de animais de rua com o objetivo de realizar a castração desses animais.

A Vigilância Ambiental previne, monitora e combate fontes de transmissão e proliferação de doenças para o ser humano advindas de animais ou da natureza, como controle da qualidade da água (Vigicólera), combate às Endemias, eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti – transmissor de dengue, zika e Chikungunya, combate a arbovírus e artrópodes, desratização para controle da leptospirose, controle ambiental de pragas urbanas como o pombo para evitar a criptococose, eliminação do mosquito barbeiro para evitar a Doença de Chagas.

A população pode entrar em contato pelo Denguezapp (83) 99884-9535 ou pelo telefone 3077-0112.