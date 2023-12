O prefeito Bruno Cunha Lima lançou nesta quinta-feira, 14, o Programa Tarifa Zero, anunciando que durante o mês de dezembro os passageiros terão gratuidade no transporte público municipal nos próximos domingo, 17 e no sábado, 23.

A iniciativa tem como objetivo não apenas fomentar a economia no comércio local, mas também proporcionar a geração de novos empregos e promover economia para trabalhadores que utilizam o transporte público, bem como viabilizar para a população o descolamento gratuito para atividades familiares e de lazer.

Além da operação especial no mês de dezembro, o Programa Tarifa Zero passará a funcionar a partir de fevereiro em todo primeiro sábado de cada mês. Lançado durante entrevista coletiva no auditório da Associação Comercial de Campina Grande (ACCG), o Programa foi elaborado pela Prefeitura, através da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), por uma iniciativa do prefeito Bruno Cunha Lima, que procurou a Associação Comercial e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para discutir a estrutura do Programa em reuniões técnicas sobre o tema.

“Nós fizemos essa operação durante o Enem, beneficiando os nossos estudantes, e agora estamos repetindo a iniciativa com o Programa Tarifa Zero focado no objetivo de impulsionar a economia local, beneficiando os trabalhadores dos setores do comércio e serviços, que representam 70% da mão de obra ativa da cidade. Campina é uma cidade empreendedora, de um povo trabalhador e a gente acredita e defende quem trabalha. Estamos avançando em uma área que é essencial em Campina, estimulando nosso comércio e de forma que toda a cidade ganha”, afirmou o prefeito.

