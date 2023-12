Secretarias municipais de João Pessoa se reúnem para definir detalhes da Operação Praias Limpas

A Prefeitura de João Pessoa está em fase final de planejamento para iniciar a Operação Praias Limpas 2024, que está prevista para ser aberta no dia 06 de janeiro em solenidade no Largo de Tambaú, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú.

Nesta quinta-feira (14), representantes das Secretarias de Turismo (Setur), Educação e Cultura (Sedec), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), se reuniram para alinhar os últimos detalhes da ação, que visa, além da prevenção e preservação do meio ambiente, a conscientização das pessoas em manter as áreas do litoral pessoense limpas.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Daniel Rodrigues, que coordenou a reunião, a Operação Praias Limpas será desenvolvida durante todo o período de alta estação de verão, nos finais de semana, mas a ideia seria torná-la contínua, o que poderia ser ainda mais eficiente tendo em vista que a capital paraibana tem registrado um fluxo maior de turistas durante todos os meses do ano.

Além da abordagem junto aos turistas e moradores da cidade nas praias, a operação estará presente no Aeroporto Presidente Castro Pinto, oportunidade em que os passageiros receberão sacolas recicláveis e informações básicas sobre como proceder para não sujar as praias.

A ação também será realizada junto aos donos e colaboradores de quiosques e bares instalados na orla marítima em relação a reciclagem e manuseio de resíduos.

A iniciativa também conta com a parceria do Governo do Estado, através da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

“Pretendemos envolver todos que atuam na cadeia produtiva do turismo para que as pessoas – turistas e moradores – se sintam responsáveis em deixar as nossas praias mais limpas e humanizadas para que todos possam desfrutá-las da melhor forma possível”, afirmou o secretário de Turismo.

Daniel Rodrigues revelou que na solenidade de abertura da operação haverá uma apresentação especial do grupo Baticumlata, criado pela Emlur e formado por servidores da empresa municipal de coleta de lixo.