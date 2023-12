A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Pollyanna Dutra, representou o Governo do Estado, na terça-feira (12) e nesta quarta-feira (13), na 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em Brasília. Durante o evento, Pollyanna se reuniu com líderes e autoridades de todo o Brasil, para debater, avaliar e propor políticas públicas e programas para a construção do terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN).

Ainda em Brasília, a secretária participou da última reunião do ano do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais da Assistencial Social (FONSEAS), que ocorreu no Conselho Nacional de Assistencial Social (CNAS), para discutir sobre o Pacto de Aprimoramento e também para realizar a avaliação do encontro nacional do FONSEAS e das ações realizadas ao lado dos secretários de todo o país durante todo o ano de 2023 com foco nas políticas de Assistência Social.

O FONSEAS promove medidas de aprimoramento das políticas públicas das Secretarias Estaduais de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O objetivo é debater e propor ações na assistência social entre os gestores estaduais, a fim de melhorar o atendimento à população mais carente.

“Um ano desafiador, 2023 tem como marco a presença da Paraíba no centro das articulações nacionais na área da Assistência. O Brasil voltou com nosso presidente Lula e a Paraíba está presente, lado a lado, nessa reconstrução”, destacou Pollyanna.

A secretária ainda participou de reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), ao lado de representantes de todo o país; dialogou com a Secretaria de Representação Institucional da Paraíba em Brasília; e dialogou com parlamentares federais, representantes do estado em Brasília.