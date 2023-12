Prefeitura de João Pessoa paga segunda parcela do 13º salário nesta sexta

A Prefeitura de João Pessoa paga a segunda parcela do 13º salário nesta sexta-feira (15), injetando mais R$ 56,3 milhões na economia do Município no último fim de semana anterior ao Natal.

E na próxima sexta-feira (22), será pago o salário de dezembro para todos os servidores em um único dia.

Com estes pagamentos, em 22 dias a gestão municipal terá pago R$ 351,6 milhões em salários aos servidores, mantendo o compromisso de pagar sempre dentro do mês trabalhado e contribuindo para aquecer o comércio local e estimular as vendas de fim de ano.

De acordo com o secretário de Administração (Sead), Valdo Alves, a administração do prefeito Cícero Lucena dá uma demonstração do equilíbrio fiscal da gestão municipal, concluindo, em menos de um mês o pagamento de quatro folhas.

Nos dias 29 e 30 de novembro foi paga a folha do mês e na última terça-feira (12) pagou o Prêmio Escola Nota 10.

“Para os nossos servidores é muito importante esta garantia que a gestão do prefeito Cícero Lucena dá de que os pagamentos acontecerão sempre dentro do mês trabalhado. Isso permite o planejamento familiar dos servidores. E para a economia do Município, sobretudo neste período de fim de ano, o impacto é extremamente positivo, pois estimula a atividade comercial e gera mais emprego e renda na cidade”, afirmou Valdo Alves.